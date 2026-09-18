Kdo od šefov AI je povabljen na večerjo s Trumpom in kitajskim voditeljem Xi?

Na državni večerji v Beli hiši, ki jo bo prihodnji teden ob vrhu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga, bodo med gosti tudi nekateri najvplivnejši direktorji tehnološke industrije. Po informacijah štirih virov Politica, se bodo dogodka udeležili izvršni direktor OpenAI Sam Altman, direktor Nvidie Jensen Huang in prvi mož Qualcomma Cristiano Amon.

Udeležba vodilnih predstavnikov tehnoloških podjetij nakazuje, da bi lahko bila umetna inteligenca ena ključnih tem pogovorov med ZDA in Kitajsko. V tehnološki industriji se medtem stopnjuje razprava o hitrem razvoju naprednih modelov in tveganjih, ki jih ta prinaša.

OpenAI je potrdil Altmanovo udeležbo, vendar ni pojasnil, s kakšnimi cilji se bo udeležil srečanja. Altman je pred dnevi za revijo Fortune dejal, da bi si Trump in Xi, če bi dosegla dogovor o umetni inteligenci, lahko prislužila Nobelovo nagrado za mir. Predlagal je tudi, naj voditelja določita skupne standarde za razvoj in testiranje naprednih modelov umetne inteligence.

Altman je pred dnevi dejal, da bi si z dogovorom voditelja lahko prislužila Nobelovo nagrado za mir. FOTO: Afp

Na večerji bo tudi Huang, direktor Nvidie, je potrdil vir. Ta ima do vprašanja varnosti umetne inteligence drugačno stališče kot Altman. Strahove, da bi umetna inteligenca lahko uničila človeštvo, je označil za »histerične«.

Huang je poleg tega v zadnjem času lobiral pri Beli hiši in ameriškem kongresu za možnost prodaje naprednih Nvidiinih čipov Kitajski. Zato bi lahko bilo vprašanje izvoza polprevodnikov ena od tem pogovorov prihodnji teden.

Udeležbo je potrdil tudi Qualcomm. Amon bo po navedbah podjetja zastopal Qualcomm in »moč ameriškega tehnološkega vodstva na svetovnem prizorišču«.

Ni še jasno, ali je bilo povabilo poslano tudi direktorju Anthropica Dariu Amodeiju. Ta se zavzema za upočasnitev razvoja umetne inteligence, njegovo stališče pa je pred dnevi podprl tudi Altman. Google, Meta in AMD na vprašanja o morebitnih povabilih niso odgovorili.

Srečanje Trumpa in Xi Jinpinga je predvideno za 24. september. Trump je tudi v preteklosti na srečanja s kitajskim voditeljem vabil predstavnike ameriškega tehnološkega sektorja. Maja je na pogovore s Xijem na Kitajsko povabil 17 poslovnih voditeljev, Huang pa se je potovanju pridružil po povabilu v zadnjem trenutku.