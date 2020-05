Kdo tam ne prepeva?

Vse je drugače, ko se pred novinarji pojavi kitajski premier Li Keqiang. Z mirnim glasom je danes pojasnil, pod kakšnim pritiskom se je po prvem valu epidemije covida-19 znašlo kitajsko gospodarstvo, pa tudi kakšnim nevarnostim so izpostavljeni kitajsko-ameriški odnosi.Nič od tega ni zvenelo, da je svet na robu brezna, kitajska pa na pragu velikega spopada z največjo tekmico. Zdelo se je, da za vse krize, o katerih so pisali novinarji, obstajajo razumne, torej mirne rešitve. Žal pa Li, čeprav je že sedem let na čelu osrednje vlade, nima političnega vpliva, tako da njegova razumna želja, da bi o vsem sklenili kompromis, ne ...