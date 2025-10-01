Kdo vodi drugo največje gospodarstvo sveta

V nadaljevanju preberite:

»Kitajsko gospodarstvo je resnično slabo,« mi je prejšnji teden dejal Zhang Xiaoming, kolega s fakultete, ki ne živi več na Kitajskem, jo pa pogosto obiskuje.

Nič več ni mogoče zlahka najti dobro plačano delo, še težje je ob plači še kaj honorarno zaslužiti, za mlade pa je skorajda nemogoče začeti samostojno življenje in se ločiti od staršev, mi je pojasnil.

Vse to ustvarja ozračje potencialno izgubarske družbe, ki se giblje od ene skrajne točke do druge: od občutka ponosa zaradi visokotehnoloških prebojev v industriji in vojski pa vse do potrebe po tem, da vse spusti iz rok. »Bailan« – »pustiti, da se vse porazgubi« – je nov izraz, s katerim Kitajci opisujejo psihologijo svojega na videz tako močnega gospodarstva.

Prav zato, ker je gospodarstvo v slabem stanju, se 1. oktober pričakuje z veliko upanja.