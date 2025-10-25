Kdo vse nam krade največjo dragocenost, ki jo imamo?

V nadaljevanju preberite:

»Popoln rop, ne gre za denar – gre za pisanje zgodovine.« Je sploh kdo, ki ni gledal španske nadaljevanke Hiša iz papirja (La Casa de Papel, znane tudi kot Money Heist), o ropu španske kraljeve kovnice, kjer se tiska denar, in centralne banke, v kateri hranijo zlate palice? V eni od več kot 40 epizod izgovori ta stavek Profesor, čigar gangstersko ime je Salvador Salva Martin, moder in izobražen skrivnostni um akcije, ki osem roparjev vodi v podvigu stoletja. Načrt je: vstopiti v kovnico, zajeti talce, natisniti denar in oditi z milijardo evrov, nato pa vstopiti v centralno banko in v še bolj razburljivem zapletu iz nje odnesti vse zlato.

Na nadaljevanko Hiša iz papirja sem se ta teden spomnila, ko sem prebrala, kako so štirje roparji v nedeljo zjutraj vstopili v pariški muzej Louvre. Po premični lestvi so se povzpeli do balkona, ki gleda na reko Seno, vstopili v Apolonovo galerijo in sedem minut pozneje z dragulji iz 19. stoletja, ki so nekdaj pripadali francoski kraljevi družini, pobegnili na skuterjih.