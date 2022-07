Kdor v krizi dela dobičke, bo plačal

V nadaljevanju preberite:

Razprava o stanju v državi velja za enega od pomembnejših in odmevnejših parlamentarnih dogodkov, ki naj bi bil na sporedu vsako leto, pa vendar je španska javnost zaradi političnih in zdravstvenih okoliščin na 26. debato po vrsti čakala od leta 2015. Razmere v Španiji in svetu so se od takrat docela spremenile in današnji uvodni govor predsednika vlade Pedra Sáncheza, v katerem je pred najbolj razdrobljenim zakonodajnim telesom v zgodovini razgrnil svoj pogled na dogajanje v 47-milijonski kraljevini, sta bolj kot karkoli drugega zaznamovala vsesplošna draginja in socialistova želja, da bi v zadnjem delu mandata ponovno prevzel politično pobudo.