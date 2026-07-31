Keiko Fujimori, Japonka na perujskem prestolu

Fujimorizem je beseda, ki so jo skovali v španščini, naredili so jo iz priimka Fujimori. Ta trenutek pomeni gibanje, politično stranko, ki vlada v Peruju. Formalno in uradno ima stranka sicer drugo ime, Ljudska sila, že tri desetletja pa velja, da priimek Fujimori pomeni fujimorizem. In vse, kar sodi zraven, predvsem trdo roko. Kako dolgo bosta vladali ta stranka in njena voditeljica Keiko Fujimori, ne ve nihče. Morda do konca desetletja, morda samo do konca letošnjega leta. V zadnjem desetletju so imeli v velikem in gospodarsko pomembnem Peruju, tretji največji državi Južne Amerike, takoj za Brazilijo in Argentino, kar devet predsednikov. Samo trije so bili izvoljeni, drugi so zamenjali strmoglavljene, padle, odstavljene. V Peruju marsikateri predsednik konča za rešetkami, njihova imena ...