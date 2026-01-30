Ker se ni odselila, proti njej vložena tožba v višini milijona

Administracija Donalda Trumpa je v okviru zaostrovanja nezakonitih priseljencev proti ženski iz Virginije vložila tožbo v višini skoraj milijon dolarjev.

Tožba, vložena prejšnji teden na zveznem sodišču v Richmondu, od Marte Alicie Ramirez Veliz zahteva 941.114 dolarjev plus obresti, češ da ZDA ne bi zapustila več kot tri leta po tem, ko je pritožbeni senat ministrstva za pravosodje leta 2022 zavrnil njeno pritožbo v imigracijskem postopku.

Uradniki so do visoke vsote očitno prišli tako, da so ji naložili dnevno kazen v višini 998 dolarjev za vsak od 943 dni, ki so pretekli med zavrnitvijo pritožbe na odboru za imigracijske pritožbe in trenutkom, ko ji je urad za priseljevanje in carino (Ice) lani aprila poslal uradni račun, poroča Politico.

Trumpova administracija je lani uvedla nov sistem za izrekanje kazni. Odvetniki, ki sistem izpodbijajo, pravijo, da je kazen proti Ramirez Veliz najvišja med več deset podobnimi tožbami, ki jih je administracija vložila v zadnjih mesecih.

»Zneski so segali od 3000 dolarjev do več sto tisoč, a skoraj milijona še nismo zaznali,« je dejal Charles Moore iz nevladne pravne organizacije Public Justice.

Trump je prvi dan svojega drugega mandata podpisal izvršni ukaz, s katerim je ponovno uvedel finančne kazni za priseljence. FOTO: AFP

Odvetniki opažajo, da kazni pogosto doletijo ljudi, ki so vestno posodabljali svoje naslove in se redno javljali imigracijskim oblastem.

»Gre za ljudi, ki so sodelovali s sistemom in poskušali pridobiti zakonit status po pravilnem postopku,« je dejal Moore. »Zdi se, da so prav takšni ljudje pogosto tarča teh kazni.«

Zakon podpisal Bill Clinton, a določba ni bila v uporabi

Tožba žensko opisuje kot »posameznico in ne-državljanko, ki prebiva v okrožju Chesterfield v Virginiji«. Ne navaja njene narodnosti niti pravnih argumentov proti deportaciji, ki jo je imigracijsko sodišče odredilo leta 2019.

Po besedah uradnika ministrstva za pravosodje gre za prvo tovrstno tožbo v vzhodnem okrožju Virginije. Politico je našel še eno tožbo, vloženo proti moškemu na Floridi, od katerega se zahteva več kot 717.000 dolarjev. Druge tožbe v Kaliforniji in Teksasu so v višini od 3000 do več kot 292.000 dolarjev.

Zaradi zastaralnega roka lahko priseljenec, ki po odredbi o izgonu ostane v državi pet let ali več, teoretično dobi kazen do približno 1,8 milijona dolarjev.

Zakon iz leta 1996, ki ga je podpisal predsednik Bill Clinton, dovoljuje civilne kazni za priseljence, ki »namenoma« ne zapustijo države. Ta določba več kot 20 let ni bila uporabljena, dokler Ice v Trumpovem prvem mandatu ni začel izrekati kazni, a jih ni sodno izterjeval. Skupno je bilo izrečenih 20 kazni v višini skoraj 84.000 dolarjev, od katerih je bilo izterjanih le 4215 dolarjev.

Administracija Joeja Bidna je prakso opustila, saj je minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas ocenil, da ni dokazov, da bi kazni ljudi dejansko spodbudile k odhodu.

Število kazni preseglo 21.000

Trump je prvi dan svojega drugega mandata podpisal izvršni ukaz, s katerim je ponovno uvedel finančne kazni. Do junija lani je bilo izdanih skoraj 10.000 kazni, nato pa so sprejeli nova pravila za hitro in množično izrekanje sankcij.

»Zakon se ne izvaja sam, kršitve morajo imeti posledice,« je dejala predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin. Do avgusta se je število kazni povzpelo na 21.500, skupni znesek pa presegel šest milijard dolarjev.

Poleg tožb lahko vlada kazni izterja tudi z rubežem plač, zasegom premoženja ali prek zasebnih izterjevalcev. Neplačane kazni lahko terja tudi od oseb, ki bi se po deportaciji morebiti vrnile v ZDA.

Zagovorniki pravic priseljencev opozarjajo, da so ti zneski nerealni, saj večina prizadetih dela za minimalno plačo. Skupinska tožba iz novembra trdi, da je novi sistem nezakonit, ker priseljencem ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ker se kazni izrekajo tudi tistim, ki države niso zapustili »namenoma«.

»Zakon uporabljajo na način, za katerega nikoli ni bil mišljen,« je dejal Moore. »Cilj ni izterjava denarja, temveč ustrahovanje ljudi, da zapustijo državo.«