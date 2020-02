Ker širi resnico in opozarja na laži, ji sodijo zaradi obrekovanja

Razkrivala je omrežja plačanih trolov in influencerjev

Maria Ressa je trn v peti filipinskega populističnega samodržca Rodriga Duterteja. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Lahko bi se umaknila, a se noče

Maria Ressa in novinarske kolegice pozivajo h koncu napadov na kritične medije in novinarje. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Tretjega aprila bo znana usoda do filipinske vlade in samodržca Rodriga Duterteja kritične urednice filipinskega spletnega portala Rappler. Takrat bo namreč izrek sodbe v procesu, ki ga je lani proti njej in njenemu portalu sprožila filipinska vlada. Ta ji očita spletno obrekovanje, poroča The Guardian. Če bo spoznana za krivo, ji grozi do dvanajst let zapora. Širša javnost proces ocenjuje kot Dutertejev poskus zastraševanja kritičnih medijev in omejevanje svobode govora in tiska. Sodba bo zelo pomembna za razvoj dogodkov na Filipinih.Maria Ressa je dvajset let vodila pisarno CNN na Filipinih in se je ukvarjala z raziskovalnim novinarstvom. Leta 2012 je zagnala novinarski portal Rappler najprej na facebooku, nato je ta prerasel v samostojni novinarski portal z dvanajstmilijonskim mesečnim obiskom. Rappler je bil eden prvih medijev na svetu, ki je začel razkrivati in opozarjati na mehanizme zlorabljanja družbenih omrežij za to, da se populisti dokopljejo do oblasti. To so pri Rapplerju od leta 2016 počeli na konkretnem primeru tamkajšnjega populističnega politika Duterteja, ki je kljub sedemdesetim letom zelo hitro in uspešno spoznal moč družbenih medijev in jo tudi dodobra zlorabil.S svojimi sodelavci v Rapplerju je Maria Ressa, ki jo je ameriška revija Time razglasila za eno od osebnosti leta 2018 , razkrivala omrežja plačanih trolov, ki so že pol leta pred predsedniškimi volitvami na Filipinih začeli spletno kampanjo v podporo Duterteju, odkrili so na desetine lažnih računov na facebooku in na drugih omrežjih, razkrivali spletne portale z lažnimi novicami in influencerje, ki so ciljano podpirali bodočega samodržca. Toda njihova posredovanja in opozarjanja pri Facebooku niso obrodila sadov: niti laži niti lažni računi niso bili izbrisani. S svojim delom so si nakopali veliko sovražnikov, a dobili tudi veliko podpornikov.Še po Dutertejevem prihodu na oblast je Rappler ostal kritičen do njega in njegovega načina dela, tudi do zunajsodnih pobojev domnevnih kriminalcev in preprodajalcev droge. Seveda je bil odziv na kritično pisanje in razkritja usklajen in neusmiljen: Dutertejev spletni stroj se je spravil nad Mario Resso, dobivala je nešteto žaljivih in grozilnih sporočil, tudi pri nas znanih zmerljivk o »presstituciji«, zaradi vse hujših in resnejših groženj je že nekaj časa varovana tako v javnosti kot na domu, vrhunec poskusov njenega utišanja pa je omenjeni sodni proces.Ker je odraščala v ZDA in ima dvojno državljanstvo, bi se resnicoljubna urednica pred vsem tem pritiskom lahko umaknila v Ameriko, a tega noče. »Ni mi všeč to, kar se dogaja na Filipinih, a zdaj ne morem oditi. Ta čas je pomemben. Zaradi tega počnemo, kar počnemo,« je dejala za Guardian. In da v zadevi ni vse samo črno, se je pokazalo lani na dan, ko so jo zaradi obtožb aretirali in jo pridržali za en dan. Takrat se je namreč val spletnega zgražanja in kritike obrnil v nasprotno smer. Nešteto podpornikov Rapplerja in Marie Resse je tistega dne po spletu izrazilo ogorčenje nad početjem vlade in tudi zaradi tega so urednico drugi dan izpustili iz pripora po plačani varščini.