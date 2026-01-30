  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Donald Trump je odločil – kandidat za predsednika Feda je Warsh

    Nekdanji guverner in zdaj profesor na univerzi Stanford naj bi ameriško centralno banko vodil po predstavah republikanskega predsednika.
    Profesor in nekdanji guverner Kevin Warsh FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Profesor in nekdanji guverner Kevin Warsh FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Barbara Kramžar
    30. 1. 2026 | 13:34
    30. 1. 2026 | 15:10
    5:39
    Če bo soglašal kongres, bo prihodnji predsednik ameriške centralne banke Fed nekdanji guverner Kevin Warsh, zdaj profesor na Univerzi Stanford. Maja se bo z vrha Federal Reserve poslovil Jerome Powell, po mnenju republikanskega predsednika Donalda Trumpa niti za trenutek prekmalu. »Vedno prepoznega« Powlla je nazadnje zmerjal v sredo, ko Fed ni nižal obrestnih mer. 

    Predsednik Trump sedanjega predsednika Feda Jeroma Powlla med drugim obtožuje prevelikega zapravljanja med obnovo centrale v prestolnici Washington. FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Predsednik Trump sedanjega predsednika Feda Jeroma Powlla med drugim obtožuje prevelikega zapravljanja med obnovo centrale v prestolnici Washington. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

    Inflacija v ZDA ne predstavlja več nobene grožnje, je Trump ocenjeval na svojem družbenem omrežju, »ta kreten« pa hromi državo in njeno nacionalno varnost. Republikanski predsednik verjame, da bi morale ZDA imeti nižje obresti od drugih držav, in res dodatne carine, ki jih je naložil večini držav sveta, še ne kažejo rasti inflacije.

    Nasprotno, Trumpova ekipa zatrjuje, da se bo rast cen letos še zmanjšala – skupaj s hitro rastjo bruto domačega proizvoda, produktivnosti in delavskih plač. Trump še naprej napoveduje novo zlato obdobje za ZDA. Carine, ki so tako motile Jeroma Powlla, ameriški državni blagajni prinašajo gigantske vsote. Dosedanji predsednik Feda, pa čeprav ga je v prvem mandatu imenoval prav Trump, je s svojimi denarnimi odločitvami veliko bolj podpiral prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna. Obtožujejo ga, da je s tem pomagal k rekordni inflaciji izpred nekaj let.

    Zlato obdobje s stabilnimi cenami naj bi zdaj pomagal ustvarjati 55-letni nekdanji bankir pri investicijski banki Morgan Stanley in ekonomski svetovalec republikanskega predsednika Georgea W. Busha, poročen z dedinjo ene najbogatejših ameriških rodbin iz kozmetičnega velikana Estée Lauder. Kot poroča Wall Street Journal, je bil Ronald Lauder nekdaj Trumpov sošolec in je še danes eden velikih donatorjev republikanski stranki. 

    Soproga verjetnega prihodnjega predsednika Feda Jane Lauder (na fotografiji levo) deluje v vodstvu družinskega podjetja Estée Lauder. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
    Soproga verjetnega prihodnjega predsednika Feda Jane Lauder (na fotografiji levo) deluje v vodstvu družinskega podjetja Estée Lauder. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

    Kevin Walsh se je na Bushevo pobudo Fedu pridružil pri komaj 35. letih. Po prepričanju strokovnjakov je odločilno pomagal pri obračunavanju s finančno krizo 2008. Kot dober poznavalec Wall Streeta in Washingtona je usklajeval odgovore centralne banke ter na začetku podpiral agresivno denarno politiko za njeno premagovanje. Kasneje pa ga je bolj začela skrbeti inflacija. Po končanju mandata se je pridružil Stanfordovi konservativni ustanovi Hoover Institution in bil že v prvem Trumpovem mandatu zunanji svetovalec Bele hiše.

    Kot takšen je bil resen kandidat za predsednika Fed že leta 2017, ko se je iztekel mandat tedanji predsednici Janet Yellen. Predsednik Trump se je tedaj raje odločil za Jeroma Powlla in to odločitev že kmalu bridko obžaloval. Zdaj je Kevin Walsh prevladal nad soimenjakom Kevinom Hassettom, ki ga hoče Trump hoče obdržati za svojega ekonomskega svetovalca. Nekdanjemu zagovorniku proste trgovine Kevinu Warshu šteje v dobro, da se je medtem ogrel za višje carine. V dosedanjih intervjujih je zatrjeval, da te ne prinašajo inflacije.

    Gospodarskega svetovalca Kevina Hassetta bo Trump raje obdržal v Beli hiši.  Foto Evelyn Hockstein/Reuters
    Gospodarskega svetovalca Kevina Hassetta bo Trump raje obdržal v Beli hiši.  Foto Evelyn Hockstein/Reuters

    Izjavil je tudi, da je predsednik upravičeno frustriran zaradi Jeroma Powlla. Ta bo lahko v svetu guvernerjev, ostal do januarja 2028, a proti njemu poteka preiskava zveznega tožilstva v prestolnici Washington. 2,5 milijarde dolarjev vredna obnova klasicistične palače odbora guvernerjev na washingtonski Constitution Avenue, zgrajena leta 1937, naj bi predvidene stroške presegla za okroglo 700 milijonov dolarjev. Graditelji so višje stroške pripisali podražitvi materialov in večji kontaminaciji z azbestom, tožilstvo pa je zahtevalo dokumente o morebitnih nepotrebnih dodatkih kot posebni prostori za vodstvo.

    Powell je moral junija pričati pred pristojnim senatnim odborom in je potrdil, da mu zaradi tega grozijo s kriminalno obtožnico. Trump je gradbišče julija obiskal tudi sam, istega meseca je Powlla zaradi domnevne krive prisege prijavila republikanska kongresnica iz Floride Anna Paulina Luna. Vrhovno sodišče že na primeru Bidnove imenovanke Lise Cook preučuje, ali lahko predsednik ZDA guvernerja ali guvernerko odpokliče zaradi nepravilnosti, ki niso povezane z denarno politiko. Cookovo obtožujejo, da je lagala o stalnem prebivališču in tako pridobila ugodnejše kredite za dve svoji nepremičnini.

    O usodi guvernerke Fed Lise Cook bo odločilo vrhovno sodišče. Foto: Nathan Howard/Reuters
    O usodi guvernerke Fed Lise Cook bo odločilo vrhovno sodišče. Foto: Nathan Howard/Reuters

    Trump pa vsaj v petek ni le kritiziral, ampak tudi hvalil, pa čeprav le svojega kandidata za predsednika Fed. »Kevina poznam že dolgo in ne dvomim, da bo eden velikih predsednikov Fed, morda celo najboljši,« je zapisal na svojem družbenem omrežju truth social. Nikoli vas ne bo razočaral, je dodal z mislijo nase in na svoje privržence. Borze pa so takoj po naznanitvi kandidata za predsednika Fed izgubile nekaj vrednosti, donosi obveznic in dolar so pridobili. To naj bi kazalo pričakovanja bolj omejene denarne politike. Walsh je v preteklosti zagovarjal bolj nevtralno politiko centralne banke, tudi zato, ker verjame, da je včasih sama pomagala k rasti inflacije. To bo po njegovem pomagal nižati že razcvet umetne inteligence.

