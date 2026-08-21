Kfor prepušča most Prištini, reko pod njim bi vzel Vučić

Odločitev sil Kfor, da ta teden Prištini prepustijo nadzor nad mostom čez Ibar v Kosovski Mitrovici, se zdi na prvi pogled tehnična poteza, v resnici pa odpira vprašanja o ravnotežju moči, varnosti in simboliki razmejitve med Srbi in Albanci, ki nikoli ni bila dokončno razrešena. Beograd govori o več kot 800 etnično motiviranih napadih na Srbe in pritiska, da je odpiranje mostu brez uresničene skupnosti srbskih občin nevaren eksperiment, medtem ko Priština odločitev predstavlja kot logičen korak k normalizaciji razmer in konsolidaciji državnosti. Kaj Vučićevo dramatično pismo generalnemu sekretarju Nata in grožnje s preusmeritvijo reke Ibar pomenijo za politično dinamiko v Beogradu, položaj Srbov na severu Kosova in za prihodnje manevrske možnosti Zahoda na Balkanu. Ali je Ibar danes še predvsem reka ali že instrument regionalne politike.