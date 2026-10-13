»Kibernetski incident« ustavil gradnjo predora med Skandinavijo in Nemčijo

Podjetje, ki gradi podvodni predor Fehmarn, ki bo pod Baltskim morjem povezal severnonemški otok Fehmarn z danskim otokom Lolland, je doživelo »kibernetski incident«, ki je popolnoma zaustavil njegovo delovanje, poroča The Copenhagen Post.

Podjetje Femern Link Contractors (FLC) je dansko državno podjetje Sund & Bælt, ki nadzoruje infrastrukturni projekt, danes obvestilo o dogodku.

INFOGRAFIKA: Delo

»Smo v dialogu s FLC o stanju, trenutno še nimamo nadaljnjih podatkov,« je dejal vodja službe za stike z mediji pri Sund & Bælt

Incident naj bi popolnoma onemogočil osrednji informacijski sistem podjetja in zaustavil gradnjo megalomanskega infrastrukturnega projekta, je poročal danski časopis Lolland-Falsters Folketidende.

Kljub temu, da tega nihče ni uradno potrdil, več medijev že ugiba, ali celo poroča, o domnevno ruskem kibernetskem napadu.

Gradnja 18-kilometrskega podvodnega predora, ki bo povezal danski otok z Nemčijo in s tem močno skrajšal pot med celinsko Evropo in Skandinavijo, se je pričela leta 2020, predvidoma pa naj bi bila končana okoli leta 2029.

Mimogrede, nemško ime otoka Fehmarn izbira iz slovanskega poimenovanja Femere, kar je v jeziku slovanskih staroselcev pomenilo »v morju«.