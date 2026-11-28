Britansko ministrstvo za delo in pokojnine je danes potrdilo, da je bilo tarča kibernetskega napada, poroča BBC. Dogodek so še včeraj opisovali kot »kibernetski incident«. Predstavniki ministrstva zatrjujejo, da redna izplačila socialnih prejemkov in pokojnin niso prizadeta ter da bodo potekala kot običajno.

Zaradi napada je ministrstvo preventivno izključilo del spletnih storitev. Uporabniki so tako ostali brez dostopa do storitev za uveljavljanje pokojnin in socialnih prejemkov, med drugim pomoči Universal Credit, namenjene kritju življenjskih stroškov ljudi z nizkimi dohodki, brezposelnih in tistih, ki ne morejo delati.

Po pojasnilih ministrstva je šlo za poskus nepooblaščenega dostopa do njegovih informacijskih sistemov. Preiskava še poteka. Iz britanske vlade so v včeraj sporočili, da ni dokazov o izgubi osebnih podatkov uporabnikov. Kdo stoji za napadom, za zdaj ni znano.

Pri preiskavi in ponovnem vzpostavljanju storitev sodelujeta britanski nacionalni center za kibernetsko varnost in vladni center za usklajevanje kibernetske varnosti. Uporabnike, ki potrebujejo pomoč, ministrstvo usmerja na običajne telefonske številke za posamezne socialne prejemke.

Kljub zagotovilom o nemotenih izplačilih so nekateri prejemniki BBC obvestili o zamudah pri nakazilih. Benyamin Abdollahi, 19-letni študent iz Birminghama, ki skrbi za mater, je povedal, da si je moral izposoditi denar. Povezava med prijavljenimi zamudami in napadom ni potrjena: ministrstvo po navedbah britanskega medija nima informacij, da bi napad povzročil motnje pri rednih izplačilih.

Izpad je povzročil tudi zaskrbljenost zaradi izpolnjevanja obveznosti, povezanih s prejemanjem socialne pomoči. Ministrstvo je zato zagotovilo, da uporabnikov, ki se zaradi izpada ne morejo udeležiti sestankov ali posodobiti svojih podatkov, ne bo sankcioniralo. Že prej obdelane sankcije ostajajo v veljavi.

Hkrati pa ministrstvo opozarja na možnost prevar in poudarja, da od uporabnikov po elektronski pošti ali s kratkimi sporočili nikoli ne zahteva osebnih ali finančnih podatkov.