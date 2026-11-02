Kibernetski napad na Ukrajino in Rusijo; prekinitev ognja v Oleškiju končana

Ukrajina in Rusija poročata o kibernetskih napadih na njihove aplikacije za pošiljanje nujnih obvestil. Številni so tako dobili lažna sporočila o nevarnosti radioaktivnega sevanja in napadih z jedrskim orožjem.

Prva je o kibernetskem napadu poročala Ukrajina, kjer so prebivalci Kijeva prejeli obvestilo o nevarnosti sevanja. Ukrajinske oblasti so na omrežju telegram prebivalce skušale pomiriti, da je najverjetneje aplikacija air alarm napadena in da ni nobene nevarnosti. Pozvale so še, naj ljudje spremljajo še druga omrežja in medije, da bi pridobili ustrezne in prave informacije. Aplikacijo upravlja ukrajinsko ministrstvo za digitalno preobrazbo, navaja britanski BBC.

Nekaj ur za tem so ruske oblasti sporočile, da je ukrajinska stran napadla njihov sistem obvestil in prebivalce prestrašila z obvestili o jedrskih napadih. Aplikacija je javnosti posredovala sporočilo, da so sprožili napade z jedrskim orožjem na P1-suns (gre za ukrajinske napadalne drone) po vsej Rusiji in da naj si nujno naredijo zaloge hrane za vsaj tri tedne in naj se skrijejo. Tudi ruske oblasti so nemudoma preko drugih omrežjih pojasnile, da je sporočilo lažno.

Kibernetski napad se je zgodil le nekaj minut pred iztekom prekinitve ognja na območju Oleški, ki je pod rusko okupacijo od leta 2022. Prekinitev ognja je veljala šest dni, da so lahko humanitarne organizacije pomagale tamkajšnjim prebivalcem, številni so mesto tudi zapustili. Kratkotrajno premirje sta izpogajala ameriška prva dama Melania Trump in papež Leon XIV. Pričakuje se, da se bodo zdaj napadi nadaljevali, obe strani se obtožujeta, da sta začasno prekinitev ognja izkoristila za dodatno oborožitev svojih sil.

Med tem so se nadaljevali tudi napadi na energetsko infrastrukturo. Ukrajinska stran je po podatkih Rusije napadla rafinerijo vzhodno od Moskve. Rusija pa je po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v noči na soboto napadla vsaj štiri energetska poslopja, tako da so številni prebivalci ostali brez elektrike.