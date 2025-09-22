Kibernetski napad še vedno povzroča težave na več evropskih letališčih

Zaradi kibernetskega napada na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja danes že tretji dan z več najbolj prometnih evropskih letališč poročajo o odpovedi letov in zamudah. Bruseljsko letališče je pozvalo letalske družbe k odpovedi kar 140 od skupno 276 predvidenih letov. Po podatkih EU je bila menda uporabljena zlonamerna programska oprema.

Z bruseljskega letališča so danes sporočili, da si ponudnik storitev dejavno prizadeva rešiti problem, vendar še vedno ni jasno, kdaj bo rešen, poroča britanski BBC. Potnike so pozvali, naj pridejo na letališče dve do ti ure pred odhodom. O motnjah medtem poročajo tudi z dublinskega letališča.

Na glavnem letališču nemške prestolnice Berlin-Brandenburg in londonskem Heathrowu so do nedelje znatno zmanjšali motnje v prometu, vendar danes še vedno nastajajo odpovedi in zamude. Na Heathrowu so po navedbah letaliških oblasti do nedelje zvečer vzpostavili polovico letov, danes pa pričakujejo, da večina ne bo imela zamud.

Po poročanju nemške tiskovne agencij DPA je bilo berlinsko letališče v napadu med bolj prizadetimi. Danes tako pričakujejo 95.000 potnikov, kar je veliko več od običajnih 80.000 ob ponedeljkih. Za BBC so povedali, da nekatere letalske družbe še vedno ročno vkrcavajo potnike in da ni znano, kako dolgo bo trajala motnja. Druga nemška letališča medtem v napadu niso bila prizadeta.

Ponudnik storitev za sisteme za obravnavo potnikov Collins Aerospace, ki je bil tarča kibernetskega napada, je danes sporočil, da so v sklepni fazi izvedbe potrebnih posodobitev programske opreme. Motiv za napad medtem še vedno ni znan.

Evropska komisija, ki ima vlogo pri upravljanju evropskega zračnega prostora, je sporočila, da pozorno spremljajo kibernetski napad, a da ni znakov, da bi bil »razširjen ali resen«.

Govorec komisije je kasneje pojasnil, da pozorno spremljajo dogajanje v zvezi s kibernetskim napadom. Medtem ko se potniki še vedno soočajo z motnjami in zamudami, varnost v letalstvu in nadzor zračnega prometa nista prizadeta, je zagotovil.

Evropska komisija sodeluje z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (Eurocontrol), evropsko agencijo za kibernetsko varnost (Enisa), letališči in letalskimi prevozniki pri ponovni vzpostavitvi delovanja sistema in podpori potnikom, je v Bruslju povedal govorec.

Iz Enise pa so danes sporočili, da je bila med kibernetskim napadom za motenje sistemov za prijavo uporabljena zlonamerna programska oprema. »Vrsta izsiljevalske programske opreme je bila identificirana. V preiskavo so vključeni organi pregona,« so zapisali v izjavi za tiskovno agencijo Reuters.

Kdo stoji za napadom, za zdaj ni znano, vendar kriminalne združbe pogosto uporabljajo izsiljevalsko programsko opremo za motenje sistemov in zahtevajo odkupnino v kriptovaluti bitcoin za odpravo škode, poroča BBC.

Po ugotovitvah nedavnega poročila francoskega podjetja Thales se je sicer število kibernetskih napadov v letalskem sektorju v zadnjem letu povečalo za 600 odstotkov.