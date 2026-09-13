Kijev in Moskva oktobra pričakujeta nove pogovore, na morju prva bitka dronov

Ukrajina in Rusija pričakujeta, da bi se lahko tristranski pogovori z ZDA o končanju vojne nadaljevali že oktobra. Medtem se spopadi nadaljujejo, ukrajinska mornarica pa je poročala o prvi samostojni pomorski bitki med plovili brez posadke.

Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje in kdaj natančno naj bi pogovori potekali, za zdaj ni znano.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Kiril Budanov je v soboto dejal, da je naslednji krog pogovorov predviden za oktober in da naj bi potekal v tristranskem formatu z ZDA.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je prav tako potrdil pričakovanje novega tristranskega srečanja, ob tem pa dejal, da trenutno ni novih predlogov za rešitev vojne.

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prejšnji teden obiskala Moskvo in Kijev, kjer sta preučevala možnosti za diplomatsko rešitev in nadaljevanje tristranskih pogovorov, ki so že več mesecev prekinjeni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova izrazil pripravljenost na neposredno srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Dejal je, da bi se bil pripravljen z njim srečati tudi na vrhu skupine G20 v Miamiju 14. in 15. decembra.

Kremelj je to možnost že zavrnil. Peskov je ob robu vrha držav Brics v New Delhiju dejal, da je takšno srečanje »nemogoče« in ponovil rusko zahtevo, da bi se Putin z Zelenskim lahko srečal le v Moskvi.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v New Delhiju sicer dejal, da je Rusija pripravljena na pogajanja s Kijevom, vendar ob tem ne namerava prekiniti vojaških operacij.

»Ostajamo pripravljeni na pogajanja, vendar vojaška operacija med njihovim potekom ne bo ustavljena,« je dejal.

Med pogovori se spopadi nadaljujejo

Medtem ko obe strani govorita o novih diplomatskih pogovorih, se vojaški spopadi nadaljujejo tudi v Črnem morju.

Ukrajinska mornarica je sporočila, da je njen pomorski dron v soboto potopil rusko plovilo brez posadke, kar naj bi bila po navedbah Kijeva prva pomorska bitka v zgodovini med plovili brez človeške posadke.

Po navedbah ukrajinske mornarice so v Črnem morju zaznali ruski pomorski dron in proti njemu poslali lastno brezpilotno plovilo. To se je ruskemu dronu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, nato pa naj bi rusko plovilo potonilo.

Ukrajinska stran je objavila tudi videoposnetek spopada in trenutka potopitve, vendar njegove verodostojnosti po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Tako Ukrajina kot Rusija v vojni že dlje časa uporabljata pomorska plovila brez posadke, predvsem v Črnem morju. Med drugim jih uporabljata za napade na večje ladje, Ukrajina pa je poročala tudi o uporabi pomorskih dronov za dostavo brezpilotnih letalnikov kratkega dosega v bližino ruske obale.