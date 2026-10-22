Sredi mirovnih pogovorov Kijevčani spet v zakloniščih, droni nad Moskvo

Ruska vojska je ponoči z raketami znova napadla Kijev, zaradi česar je prebivalstvo množično bežalo v zaklonišča. Kot je sporočil župan mesta Vitalij Kličko, je bilo zadetih več hiš, v napadih pa je bilo ranjenih šest ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino so bili včeraj že ubiti štirje ljudje, dva v Kijevu, starejši par pa v Harkovu.

Po poročanju AFP so tudi ruske oblasti sporočile, da so ponoči prestregle več dronov iz Ukrajine, vključno s 160, ki so leteli proti Moskvi.

Napadi so se nadaljevali po začetku novih diplomatskih prizadevanj, ki sta jih vodila odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff in Jared Kushner. Witkoff se je v sredo v Sankt Peterburgu srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pogovori so menda trajali kar tri ure. Tristranski pogovori so bili februarja prekinjeni, nato je Rusija okrepila napade, saj je Ukrajini zmanjkalo prestreznikov za obrambo pred raketami.

FOTO:Genya Savilov/AFP

Rusija je po poročanju dala vedeti, da je načeloma pripravljena na nadaljevanje mirovnih pogovorov, čeprav pretiranega optimizma zaradi nove ameriške pobude ni bilo zaznati. Ameriški predsednik je ocenil, da so koncu vojne bliže kot kadarkoli.

Witkoff je v Sankt Peterburg odpotoval po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter voditeljema Norveške in Finske v norveški prestolnici Oslo v torek. Katere predloge je prinesel Putinu, ni znano, je pa Zelenski po pogovorih dejal, da so razpravljali o »močnih« varnostnih jamstvih za Ukrajino in predlogih za premirje v energetskem sektorju.

V ruskih napadih na Ukrajino so bili včeraj že ubiti štirje ljudje, dva v Kijevu in starejši par v Harkovu. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Putinov predstavnik Jurij Ušakov je po drugi strani ocenil, da njihove ideje niso bile posebej koristne. Po pogovorih v Sankt Peterburgu je novinarjem namignil, da bi lahko nov krog pogovorov potekal okoli 10. novembra v Abu Dabiju, in poudaril, da se morajo ti osredotočiti na »gradnjo varnostnega sistema za Rusijo in Ukrajino po koncu konflikta«.

Ušakov je novinarjem tudi povedal, da je Putin Witkoffu ponovil, da ruske čete napredujejo povsod po obsežni frontni črti. Ukrajina in njeni evropski zavezniki so trditev izpodbijali. Zelenski se je medtem včeraj zavzel za zamrznitev fronte v vojni z Rusijo, kar je označil kot prvi korak k pogajanjem o prekinitvi ognja.