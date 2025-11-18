Kijev od Moskve zahteva podnebne reparacije

Ukrajina bo od Rusije zahtevala 43 milijard dolarjev odškodnine za okoljsko škodo, ki jo je ta povzročila z oboroženo agresijo, so ukrajinski predstavniki razkrili na podnebni konferenci Cop30 v Braziliji.

»Rusija v mnogo pogledih bije umazano vojno in tudi naše podnebje je žrtev,« je ob robu konference v brazilskem Belému povedal namestnik ministra za gospodarstvo, okolje in kmetijstvo Pavlo Kartašov. »Ogromne količine požganega goriva, požgani gozdovi, uničene stavbe, uporabljen beton in jeklo, vse to je v bistvu ogljik, zaradi katerega podnebje plačuje visoko ceno. V Ukrajini se neposredno soočamo z brutalnostjo, vendar bo podnebne udarne valove te agresije v prihodnosti čutiti daleč prek naših meja.«

Višina podnebnih reparacij, ki jih bo Ukrajina zahtevala od ­Rusije, temelji na oktobrskem poročilu, ki ga je objavila Pobuda za obračunavanje toplogrednih plinov vojne (IGGAW). Ta je izračunala, da je ruski napad ustvaril globalne izpuste, ki ustrezajo 236,8 milijona ton ogljikovega dioksida.

»Naša natančna dokumentacija o izpustih ogljika med ruskim napadom na Ukrajino bo osnova za ukrajinski odškodninski zahtevek,« je pojasnil, glavni avtor poročila IGGAW. »Mehanizem za to je določen v mednarodnem pravu, in ko bo zahtevek predložen, bo Ukrajina prva država, ki bo drugo državo poklicala na odgovornost zaradi izpustov, povzročenih z vojno.«