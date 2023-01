V letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji bo danes potekalo tretje srečanje kontaktne skupine za pomoč Ukrajini. Kijev od zaveznic pričakuje odločno podporo v obliki težkega orožja, kar je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg tudi obljubil. Moskva medtem svari pred eskalacijo konflikta, če bi Zahod Kijevu dobavil orožje dolgega dosega.

Srečanje bo gostil ameriški obrambni minister Lloyd Austin, namenjeno pa bo predstavitvi razmer v Ukrajini in izmenjavi pogledov, kako dodatno okrepiti podporo Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že nekaj časa opozarja, da Ukrajina potrebuje dodatno orožje, glede današnjega srečanja pa ima visoka pričakovanja.

Največ pozornosti bo najverjetneje posvečeno dobavi tankov leopard. Nemčija ima kot proizvajalka pri tem ključno vlogo, saj mora odobriti vsak izvoz omenjenih tankov, tudi iz drugih držav. Po poročanju nemških medijev je kancler Olaf Scholz pripravljen dovoliti dobavo bojnih tankov leopard 2 Ukrajini, a pod pogojem, da ZDA dajo na voljo svoje tanke abrams.

Zelenski Nemčijo pozval k dobavi leopardov

Zelenski pa je Nemčijo neposredno pozval, naj njegovi državi pošlje tanke leopard, ki da jih potrebujejo za obrambo. Pred srečanjem kontaktne skupine za pomoč Ukrajini je zavrnil obotavljanje Nemčije, češ da bo poslala tanke, če to storijo tudi ZDA.

»Odrasli ljudje ste. Lahko se tako pogovarjate še šest mesecev, a v naši državi ljudje umirajo – vsak dan,« je Zelenski v četrtek zvečer dejal v pogovoru za nemško televizijo ARD. »Drugače povedano: ali lahko dostavite leoparde ali ne? Potem nam jih predajte,« je pozval Berlin glede težjih tankov, za katere Kijev prosi že kar nekaj časa. »Saj mi ne napadamo, če koga to skrbi. Ti leopardi ne bodo prečkali Rusije. Mi se branimo,« je še zatrdil glede tankov, katerih dobavo iz katerekoli države mora Nemčija kot proizvajalka predhodno odobriti.

Zelenski je sicer izrazil hvaležnost za dosedanje pošiljke orožja iz Nemčije, a Ukrajina potrebuje težje orožje.

Nekatere zaveznice so dodatno vojaško pomoč Ukrajini naznanile že pred samim srečanjem. Velika Britanija je Kijevu obljubila 14 tankov challenger 2 in 600 raket brimstone. ZDA so Kijevu obljubile oklepna bojna vozila bradley, Francija visoko mobilne oklepnike AMX-10 RC, Nizozemska pa sistem zračne obrambe patriot.

ZDA doslej namenile pomoč v višini 27,5 milijarde evrov

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek sporočil, da bodo ZDA Ukrajini namenile nov sveženj varnostne pomoči za obrambo pred rusko agresijo. Kot je dejal, bodo ZDA Ukrajini namenile dodatna oklepna in bojna vozila, sisteme za zračno obrambo ter drugo opremo v skupni višini 2,5 milijarde dolarjev.

Ta paket pomoči bo Ukrajini zagotovil več sto dodatnih oklepnih vozil, vključno z oklepnimi transporterji stryker, pehotnimi bojnimi vozili bradley in visoko mobilnimi večnamenskimi kolesnimi vozili, je dejal. Sveženj vključuje tudi nujno dodatno podporo Ukrajini za zračno obrambo, vključno z več sistemi zračne obrambe avenger in raketami zemlja-zrak, ter dodatno strelivo, ki so ga ZDA že prej zagotovile, je sporočil Blinken.

Antony Blinken FOTO: Leah Millis/AFP

»Paket vsebuje tudi naprave za nočno opazovanje, strelivo za osebno orožje in druge stvari za podporo Ukrajini, ki pogumno brani svoje ljudi, suverenost in ozemeljsko celovitost,« je dejal.

»Rusija bi lahko sama končala to vojno že danes. Dokler tega ne bo storila, bomo Ukrajini pomagali,« je zagotovil Blinken.

S tem paketom, ki znaša 2,5 milijarde dolarjev, bo skupna ameriška vojaška pomoč Ukrajini od začetka mandata sedanje vlade po njegovih besedah znašala 27,5 milijarde dolarjev. Gre za 30. paket pomoči od avgusta 2021, Rusija pa je Ukrajino napadla februarja lani.