Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

Rusija je zgodaj zjutraj izvedla obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Kijevu, zaradi česar je v ukrajinski prestolnici prišlo do prekinitev oskrbe z elektriko in vodo. Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Levi breg prestolnice je brez elektrike. Obstajajo tudi težave v oskrbi z vodo,« je na Telegramu sporočil Kličko.

Napad na ključno infrastrukturo v prestolnici je potrdila tudi ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk. »Delavci v energetiki sprejemajo vse potrebne ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali negativne posledice,« je zapisala na Facebooku.

FOTO: Reuters

Tarča ruskega napada je bila ponoči tudi južna regija Zaporožje. Po besedah guvernerja Ivana Fedorova je v njem življenje izgubil sedemletni otrok, najmanj trije ljudje so bili ranjeni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob stopnjevanju napadov v četrtek Rusijo obtožil, da poskuša z napadi ne energetsko, pa tudi železniško infrastrukturo v Ukrajini sejati kaos in izvajati psihološki pritisk.