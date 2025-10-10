Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

Neomejen dostop | že od 14,99€
Rusija je zgodaj zjutraj izvedla obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Kijevu, zaradi česar je v ukrajinski prestolnici prišlo do prekinitev oskrbe z elektriko in vodo. Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
»Levi breg prestolnice je brez elektrike. Obstajajo tudi težave v oskrbi z vodo,« je na Telegramu sporočil Kličko.
Napad na ključno infrastrukturo v prestolnici je potrdila tudi ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk. »Delavci v energetiki sprejemajo vse potrebne ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali negativne posledice,« je zapisala na Facebooku.
Tarča ruskega napada je bila ponoči tudi južna regija Zaporožje. Po besedah guvernerja Ivana Fedorova je v njem življenje izgubil sedemletni otrok, najmanj trije ljudje so bili ranjeni.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob stopnjevanju napadov v četrtek Rusijo obtožil, da poskuša z napadi ne energetsko, pa tudi železniško infrastrukturo v Ukrajini sejati kaos in izvajati psihološki pritisk.
