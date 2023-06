Kijev po opozorilu na nevarnost jedrskega napada miri Ukrajince

Oblasti v Kijevu so danes pozvale Ukrajince, naj ostanejo mirni in ne kopičijo jodovih tablet, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski v četrtek opozoril, da Rusija v zasedeni jedrski elektrarni Zaporožje pripravlja »teroristični napad«. Zatrdil je, da namerava v okolje izpustiti radioaktivno sevanje. Kremelj je to zanikal kot laž.

Čeprav je Kremelj trditve Zelenskega zavrnil in pri tem poudaril, da ustrezno sodeluje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), se je od izjave Zelenskega v lekarnah v Ukrajini izredno povečalo povpraševanje po tabletah s kalijevim jodidom, ki se uporabljajo za zaščito v primeru jedrskih nesreč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tablete se uporabljajo za zaščito ščitnice pred radioaktivnim jodom, ki lahko v primeru jedrske nesreče vstopi v človeško telo z vdihavanjem, hrano in vodo ter kasneje povzroči poškodbe na ščitnici in raka ščitnice.

Ukrajinsko ministrstvo za zdravje je danes Ukrajince pozvalo, naj se seznanijo z opozorilom predsednika in ga delijo, a naj ne delajo panike. Poudarilo je, da Zelenski ni povedal nič novega. »Rusija je teroristična država, od katere lahko pričakujete vse,« so poudarili.

V ločeni izjavi pa je ministrstvo opozorilo na škodljive posledice nepravilnega doziranja joda, ki je lahko celo smrtno nevarno.

Zaskrbljenost zaradi varnosti jedrske elektrarne Zaporožje obstaja od začetka ruske invazije na Ukrajino. Največja jedrska elektrarna v Evropi je kmalu po začetku invazije prešla pod nadzor ruske vojske, odtlej pa je bila večkrat prizorišče obstreljevanj, za katere se sprti strani medsebojno obtožujeta. Ukrajina in Rusija si prav tako izmenjujeta obtožbe glede uničenja jezu Kahovka, kar postavlja v negotovost sposobnost hlajenja zaporoških reaktorjev.

Varnostno tveganje za nuklearko predstavlja tudi ukrajinska protiofenziva, ki sodeč po poročilih z bojišč najintenzivneje poteka ravno v regiji Zaporožje.

Elektrarno je sicer pred kratkim znova obiskal generalni direktor IAEA Rafael Grossi, ki naj bi se danes v Kaliningradu srečal z vodjo ruske jedrske agencije.