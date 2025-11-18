  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kijev s Parizom sklenil »zgodovinski« posel, v ruskem napadu ubita najstnica

    Predsednika sta podpisala pismo o nameri za dolgoročno krepitev ukrajinskih zračnih sil. V ZDA republikanci z »blagoslovom« Trumpa pripravljajo nove sankcije.
    Zelenski je dokument na novinarski konferenci v Elizejski palači označil za »zgodovinski posel«. FOTO: Sarah Meyssonnier/AFP
    Galerija
    Zelenski je dokument na novinarski konferenci v Elizejski palači označil za »zgodovinski posel«. FOTO: Sarah Meyssonnier/AFP
    Ž. U.
    18. 11. 2025 | 10:16
    18. 11. 2025 | 10:44
    A+A-

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Parizu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpisal pismo o nameri za nakup do 100 bojnih letal Rafale, brezpilotnih letalnikov ter sistemov zračne obrambe. Dogovor, ki naj bi se izvajal v prihodnjih desetih letih, pomeni strateški premik v opremljanju ukrajinskih zračnih sil z zahodno tehnologijo.

    Zelenski je na skupni novinarski konferenci v Elizejski palači dokument označil za »zgodovinski posel«, piše britanski časnik The Guardian.

    Gre za predhodno zavezo Ukrajine, ki izraža interes za nakup serije francoske obrambne opreme, kar kaže na poglabljanje vojaškega sodelovanja med državama kljub negotovim razmeram na fronti.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Parizu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpisal pismo o nameri. FOTO: Christophe Ena/AFP
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Parizu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpisal pismo o nameri. FOTO: Christophe Ena/AFP

    Smrtonosna noč v Harkovu in napadi na energetiko

    Medtem ko diplomacija v zahodnih prestolnicah išče rešitve za prihodnost, se na terenu nadaljujejo tragični dogodki. V severovzhodni regiji Harkov je v ruskem raketnem napadu umrlo 17-letno dekle, piše Guardian. V napadu na mesto Berestin je bila hudo ranjena in je kasneje umrla v bolnišnici.

    Guverner regije Oleg Sinegubov je sporočil, da je bilo v istem napadu ranjenih še najmanj devet ljudi, vključno s 16-letnim fantom, piše ukrajinski Kyiv Independent.

    Sedem ranjencev je zaradi poškodb, ki jih je povzročila eksplozija, potrebovalo bolnišnično zdravljenje.

    Napad se je zgodil le dan po tem, ko so ruski izstrelki v bližnjem mestu Balaklija ubili tri ljudi in jih ranili 15.

    Dekle je utrpela kritične poškodbe v napadu na mesto Berestin in umrla v bolnišnici. FOTO: Reuters
    Dekle je utrpela kritične poškodbe v napadu na mesto Berestin in umrla v bolnišnici. FOTO: Reuters

    O spopadih poročajo tudi z druge strani fronte. Guardian še navaja vodjo okupiranega dela regije Doneck, ki ga je nastavila Moskva, Denisa Pušilina, ki je sporočil, da je ukrajinski napad »brez primere« poškodoval dve termoelektrarni – Zuivska in Starobeševe.

    Posledica napada so obsežni izpadi električne energije v številnih naseljih, ustavile pa so se tudi kotlovnice in čistilne naprave za vodo.

    Alarm na Donavi

    Napetosti so se zaostrile tudi na ključnih izvoznih poteh na jugu Ukrajine. Tiskovna agencija AP poroča, da je v regiji Odesa dron zadel tanker MT Orinda, ki pluje pod turško zastavo, in povzročil požar. Incident se je zgodil v pristanišču Izmail na Donavi, le dan po tem, ko je Zelenski podpisal dogovor o uvozu ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) prek Grčije na to območje.

    image_alt
    Moskva stopnjuje napade, Kijev vrača udarce

    Turški direktorat za pomorske zadeve je potrdil, da je bil tanker zadet med raztovarjanjem utekočinjenega naftnega plina (LPG). Vseh 16 članov posadke se je varno evakuiralo in nihče ni bil poškodovan, vendar je napad povzročil precejšnjo gmotno škodo.

    Napad v Harkovu se je zgodil dan po napadu v mestu Balaklija, v katerem so umrli trije ljudje. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Napad v Harkovu se je zgodil dan po napadu v mestu Balaklija, v katerem so umrli trije ljudje. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

    Incident je sprožil preplah v sosednji Romuniji. Oblasti so preventivno odredile evakuacijo prebivalcev in živali iz dveh vasi v bližini meje, Plauru in Ceatalchioi, saj je zaradi narave tovora na tankerju (LPG) obstajala nevarnost večje eksplozije.

    Rusija že dlje časa uporablja drone in rakete za napade na pristaniško infrastrukturo v regiji Odesa, ki je vitalnega pomena za ukrajinski uvoz in izvoz.

    Trumpov »blagoslov« novim sankcijam

    V Združenih državah Amerike se spreminja zakonodaja, ki se nanaša na sankcije proti Rusiji. Guardian poroča, da je visoki uradnik Bele hiše potrdil pripravljenost predsednika Donalda Trumpa za podpis nove zakonodaje, vendar pod pogojem, da ohrani končno pristojnost odločanja o teh ukrepih.

    image_alt
    (SATIRA) Še dobro, da imamo Krampa

    Senator Lindsey Graham je po navedbah Kyiv Independenta napovedal, da si bo kongres ponovno prizadeval za sprejetje dvostrankarskega zakona. »Zelo sem zadovoljen, da bo kongres s predsednikovim blagoslovom nadaljeval sprejemanje zakona, ki bo predsedniku Trumpu zagotovil več orodij za končanje prelivanja krvi v Ukrajini,« je dejal Graham.

    Visoki uradnik Bele hiše je potrdil pripravljenost predsednika Donalda Trumpa za podpis nove zakonodaje o sankcijah. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Visoki uradnik Bele hiše je potrdil pripravljenost predsednika Donalda Trumpa za podpis nove zakonodaje o sankcijah. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Predlagana zakonodaja naj bi predsedniku omogočila večjo fleksibilnost pri izvajanju pritiska na Moskvo, vključno z možnostjo uvedbe sekundarnih sankcij proti trgovinskim partnerjem Rusije.

    Sabotaža na Poljskem in klic na pomoč za ugrabljene otroke

    Vojna še naprej povzroča nestabilnost tudi zunaj neposrednega območja spopadov. Poljski premier Donald Tusk je eksplozijo na delu železniške proge, ki se uporablja za dobavo pomoči Ukrajini, označil za »dejanje sabotaže brez primere«, ki bi lahko vodilo v katastrofo, poroča Guardian.

    Poljsko tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi »dejanj sabotaže teroristične narave«, ki naj bi bila storjena v imenu tuje obveščevalne službe.

    Poljski premier Donald Tusk je eksplozijo na železniški progi označil za »dejanje sabotaže brez primere«. FOTO: KPRM Via Reuters
    Poljski premier Donald Tusk je eksplozijo na železniški progi označil za »dejanje sabotaže brez primere«. FOTO: KPRM Via Reuters

    V Parizu pa so se znova oglasile družine ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno deportirani v Rusijo. Guardian poroča o »redko videni novinarski konferenci«, na kateri so svojci opozorili, da so vsi stiki z otroki prekinjeni. Darina Repina, zakonita skrbnica dveh otrok, odpeljanih po invaziji leta 2022, je dejala, da ruske oblasti ignorirajo vse uradne zahteve za njihovo vrnitev.

    image_alt
    Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

    Medtem ko Zahod krepi sankcije, Moskva poglablja vezi s Pekingom. Kitajski premier Li Qiang je med srečanjem z ruskim premierom Mihailom Mišustinom v Moskvi potrdil pripravljenost Kitajske na širitev sodelovanja v energetiki in kmetijstvu, še navaja Guardian.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniVolodimir ZelenskiEmmanuel MacronDonald TrumpRusijaPoljska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Davide Cassani

    Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

    Italijanski strokovnjak Davide Cassani pričakuje še tri leta prevlade Slovenca. Primož Roglič bi lahko bil režiser zmag Red Bulla.
    Miha Hočevar 18. 11. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uničena stavba

    Zakaj je tako težko pogasiti požar v Vjesnikovi stolpnici

    Zagrebškim gasilcem je požar že večkrat skoraj uspelo pogasiti, a se ogenj širi po prezračevalnih jaških in vedno znova vzplamti.
    Manca Jagodic 18. 11. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Čustvena prtljaga v predalih: kako se ločiti od predmetov, ki jih ne rabimo več

    Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
    Aleksandra Zorko 18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

    Poškodba kolena ni bila huda, a ni povsem nedolžna, pri Manchester Unitedu upajo, da se bo slovenski zvezdnik vrnil pred božičem, ko bo ritem tekem najhujši.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Čustvena prtljaga v predalih: kako se ločiti od predmetov, ki jih ne rabimo več

    Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
    Aleksandra Zorko 18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

    Poškodba kolena ni bila huda, a ni povsem nedolžna, pri Manchester Unitedu upajo, da se bo slovenski zvezdnik vrnil pred božičem, ko bo ritem tekem najhujši.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo