Tristranski pogovori se bodo nadaljevali konec tedna, Rusija še naprej sistematično uničuje ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Čeprav vsi udeleženci hvalijo nedavna tristranska pogajanja o mirnem končanju vojne v Ukrajini, so danes v Moskvi poudarili, da bi bilo od prvih stikov napačno pričakovati pomembne rezultate. O ključnem ozemeljskem vprašanju še ni soglasja, pogovori se bodo nadaljevali v nedeljo v Savdski Arabiji. Nadaljujejo se tudi spopadi, medsebojno obstreljevanje in rusko sistematično uničevanje ukrajinske energetske infrastrukture. »To je zelo zapletena zadeva z zapletenimi vprašanji na dnevnem redu. A že dejstvo, da so se ti stiki začeli konstruktivno, je mogoče videti pozitivno. Vendar je pred nami še veliko dela,« je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Bil je skeptičen do poročanja nekaterih zahodnih medijev, ki so jim ameriški pogajalci prišepnili, da je bilo minuli konec tedna ...