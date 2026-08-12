Kijev si noče zvezati rok v Črnem morju

Ameriška administracija je »prepričala« Ukrajino, da je prenehala napadati neruska plovila v Črnem morju, Ankara pa je pred dnevi Kijevu in Moskvi predlagala sklenitev moratorija na vzajemna obstreljevanja plovil in pristanišč. Ne z ene ne z druge strani do zaključka redakcije uradnih odzivov na turški predlog še ni bilo. Ameriško zunanje ministrstvo je že februarja poslalo tedanji ukrajinski veleposlanici v Washingtonu Olgi Stefanišini uradni protest zaradi ukrajinskih napadov v neposredni bližini črnomorskega terminala kaspijskega konzorcija CPC, v katerem ima ruska država 31- in Kazahstan 20,75-odstotni delež, približno tretjina lastništva pa je v rokah ameriških družb Chevron in Exxon Mobil. Ko so konec julija ukrajinska brezpilotna letala ponovno množično napadla terminale CPC in ...