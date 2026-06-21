Poljska Zelenskemu jemlje orden, grozi tudi Ukrajina: razpad prijateljstva na vzhodu

Zelenski je postavil ultimat Belorusiji. Ukrajina zrcalno odgovarja na poljske grožnje.

Volodimir Zelenski je obtožil Belorusijo, da je na meji namestila komunikacijsko opremo, ki omogoča ruske napade na Ukrajino. FOTO: Nicolas Tucat/AFP Oblasti v Kijevu so se zapletle v besedne spopade s pomembnima sosedama. Ena je zaveznica ruskih napadalcev Belorusija, ki ji je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski postavil ostre ultimate, druga je ena od najtesnejših ukrajinskih evropskih prijateljic Poljska, s katero so se v zadnjih dnevih diplomatski odnosi zaostrili. Belorusija vsekakor ni nevtralna soseda Ukrajine, saj je ruska vojska vojno proti zahodni sosedi, ki danes traja že 1577. dan, začela tudi prek ozemlja te države, ki je z Rusijo povezana v ohlapni federalni skupnosti. V zadnjem času so iz Kijeva večkrat prišle informacije, da ukrajinska vojska utrjuje obrambo ob meji ...