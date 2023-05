Kijev spet tarča silovitih napadov z raketami in droni

Ukrajinsko prestolnico že od zgodnjega jutra pretresajo številni napadi z raketami in droni. Po navedbah kijevskega župana Vitalija Klička so bili v njih ranjeni trije ljudje in poškodovana ena večja zgradba.

Iz Kijeva poročajo o številnih eksplozijah in alarmih za zračni napad, poroča britanski BBC. V videoposnetkih na družbenih omrežjih je mogoče videti, kako sistemi zračne obrambe sestreljujejo rakete. Oblasti prebivalce opozarjajo, naj se zaradi ostankov sestreljenih raket ne približujejo oknom.

Tarča napadov so po navedbah oblasti štiri kijevske četrti. Ukrajinska zračna obramba je večino raket sestrelila, njihovi ostanki pa so padli tudi na središče mesta, med drugim na živalski vrt.

Ukrajinska zračna obramba je večino raket sestrelila. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Vodja vojaške uprave ukrajinske prestolnice Sergij Popko je napad opisal kot »največje število raket v najkrajšem času«. »Po dosedanjih informacijah je bila velika večina sovražnikovih ciljev v zračnem prostoru Kijeva odkritih in uničenih,« je dodal po poročanju BBC.

Najnovejši napadi na Kijev se dogajajo v času, ko naj bi Ukrajino obiskal posebni kitajski odposlanec Li Hui. V zadnjih dneh pa je bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na evropski turneji, med katero je poskušal Ukrajini zagotoviti čim več dodatne vojaške pomoči. Predvčerajšnjim se je zato srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, včeraj z britanskim premierom Rishijem Sunakom.