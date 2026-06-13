Kijev stopnjuje napade v Rusiji: povračilo za več kot štiriletno bombardiranje

V napadu ukrajinskega brezpilotnega letala na jugu Rusije je bila ubita ena oseba, najmanj tri so ranjene, so sporočile regionalne oblasti, medtem ko se je skoraj sto ljudi borilo z gašenjem požara.

Napad je poškodoval pristanišče v okrožju Temrjuk ob Azovskem morju, blizu Kerškega preliva, ki ločuje celinsko Rusijo od Krimskega polotoka, ki ga Moskva okupira od leta 2014.

»Zaradi padajočih ostankov brezpilotnega letala je na pomorskem terminalu izbruhnil požar ... ena oseba je bila ubita,« je na Telegramu objavil guverner Veniamin Kondratjev.

FOTO: Tetiana DŽhafarova/AFŠ

Ruska vojska je sporočila, da je čez noč sestrelila skupno 177 ukrajinskih brezpilotnih letal.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila kampanjo napadov znotraj Rusije in trdi, da gre za pošteno povračilo za množično rusko bombardiranje v več kot štiriletnem konfliktu.

Kijev vztraja, da ukrajinska vojska najprej in predvsem cilja na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, s čimer želi Kremlju odvzeti prihodke od ključnih fosilnih goriv.