Kijev trdi, da zadržuje napade ruskih sil pri Bahmutu

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da zadržuje napade ruskih sil, ki še vedno poskušajo obkoliti Bahmut na vzhodu Ukrajine. Ukrajinske sile so odbile več kot 130 napadov v Bahmutu in drugih krajih, so navedli. Rusija skuša Bahmut, ki je bil v dolgotrajnih spopadih povsem uničen, zavzeti že več mesecev.

Ukrajina je obljubila, da bo branila »trdnjavo Bahmut«, kot je mesto večkrat označil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vendar pa se ukrajinska vojska sooča z ruskimi enotami, odločenimi zavzeti to strateško mesto, ki je postalo ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.

Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da so v zadnjem dnevu odbili »več kot 130 sovražnikovih napadov«, med drugim v Kupjansku, Limanu, Bahmutu in Avdijivki. »Sovražnik nadaljuje poskuse, da bi obkolil mesto Bahmut,« so sporočili danes zjutraj. Tiskovni predstavnik ukrajinskih oboroženih sil Sergij Čerevati je v soboto dejal, da so razmere v mestu »težke, a pod nadzorom«.

Ukrajinska vojska strelja v regiji Doneck blizu Bahmuta. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW) pa je sporočil, da v okolici mesta potekajo srditi spopadi, in opozoril, da se ukrajinske dobavne poti zožujejo. »Rusi so morda nameravali obkoliti ukrajinske sile v Bahmutu, vendar je ukrajinsko poveljstvo nakazalo, da se bodo verjetno umaknili, namesto da bi tvegali obkolitev,« je v soboto sporočil inštitut.

Proruski separatisti v regiji Doneck pa so objavili video, ki naj bi prikazoval pripadnike ruske najemniške skupine Wagner v predmestju severno od Bahmuta, kjer naj bi prevzeli nadzor nad železniško postajo Stupki. Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je v petek dejal, da so njegovi borci »praktično obkolili« Bahmut in da je le ena cesta ostala pod ukrajinskim nadzorom.

Medtem ko je žarišče spopadov v Ukrajini na vzhodu države, pa so tarča napadov tudi cilji na jugu Ukrajine. V ruskem zračnem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Zaporožje v četrtek ponoči je po zadnjih podatkih umrlo 13 ljudi.