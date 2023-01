Moskva trdi, da so ruske sile prevzele nadzor nad Soledarjem

Ruska vojska je v četrtek zvečer prevzela nadzor nad Soledarjem na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Šlo naj bi prvo rusko zavzetje mesta v Ukrajini po juliju lani, ko jim je uspelo zasesti mesto Lisičansk v regiji Lugansk. V Kijevu padca mesta v ruske roke še niso potrdili. »12. januarja zvečer se je končala osvoboditev mesta Soledar, kar je pomembno za nadaljevanje uspešnih ofenzivnih operacij v Donecku,« je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.

To naj bi bilo prvo zavzetje mesta v Ukrajini s strani ruske vojske po lanskem juliju, ko ji je uspelo osvojiti mesto Lisičansk v regiji Lugansk. Po številnih porazih je to tudi pomemben psihološki uspeh, piše nemška tiskovna agencija dpa. Ruska vojska je več tednov poskušala prebiti ukrajinsko obrambo v Soledarju, enem ključnih mest za ukrajinski obrambni zid, s katerim Kijev ščiti večji regionalni središči Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še pod njegovim nadzorom v regiji.

Vodja najemniške skupine Wagner in oligarh Jevgenij Prigožin je sicer že v torek zvečer zatrdil, da so pripadniki skupine zavzeli Soledar, medtem ko v Kremlju teh navedb takrat niso potrdili. Prigožinove trditve je nato v sredo najprej zanikal oddelek za strateško komuniciranje ukrajinske vojske, nato pa še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je še danes sporočila, da se ukrajinske sile v Soledarju upirajo siloviti ruski ofenzivi, in dodala, da gre za »težko fazo vojne«. Medtem je ameriški Inštitut za vojne študije že poročal, da so ruske sile verjetno zavzele mesto, a da to ne pomeni, da bodo z lahkoto obkolile tudi bližnji Bahmut, ki je strateško prav tako zelo pomemben.

Zelenski je ukrajinskim vojakom, ki branijo mesto, obljubil, da bodo hitro dobili potrebno strelivo in vse drugo, kar potrebujejo. FOTO: AFP

Medtem je ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov v pogovoru za britanski BBC izjavil, da je Ukrajina de facto članica zveze Nato. »V Soledarju je bilo čez noč vroče. Sovražnosti so se nadaljevale. Sovražnik je skoraj vse svoje glavne sile premestil na fronto v Donecku in nadaljuje silovito ofenzivo,« je dejala namestnica obrambnega ministra Maljarjeva in dodala, da gre za »težko fazo vojne«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek po sestanku generalštaba v Kijevu ukrajinskim vojakom, ki branijo mesto, sicer obljubil, da bodo hitro dobili potrebno strelivo in vse drugo, kar potrebujejo. Na britanskem obrambnem ministrstvu pa so ocenili, da bi Rusija zaradi hudih spopadov v Soledarju na območje lahko kmalu poslala tudi padalce, ki bi delovali kot sile za hitro posredovanje.

Obramba Soledarja in Bahmuta je ključna

Ruska vojska že več tednov poskuša prebiti ukrajinsko obrambo v regiji Doneck. Mesti Soledar in Bahmut, ki ju loči le 15 kilometrov, želi osvojiti za vsako ceno, da bi spremenila potek vojne. Obramba mest je ključna, če hoče ukrajinska stran ohraniti obrambni zid, s katerim ščiti večji mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki sta še pod njenim nadzorom v regiji. Če bi Soledar padel v ruske roke, bi to pomenilo prvo pomembno ozemeljsko pridobitev ruskih sil v zadnjih mesecih.

V luči pritiska za okrepitev proizvodnje se bo po mnenju britanskih vojaških strokovnjakov ruska orožarska industrija vse bolj zanašala na zapornike kot delovno silo. Zapornikov je menda v Rusiji približno 400.000, so danes na podlagi obveščevalnih podatkov britanskega obrambnega ministrstva sporočili iz Londona, poroča nemška tiskovna agencija DPA.