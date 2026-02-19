Kijev vse močneje trka na vrata Bruslja

Kaj bi se zgodilo, če bi bilo kot del mirovnega sporazuma, skladno z diktatom Donalda Trumpa, predvideno članstvo Ukrajine v Evropski uniji že leta 2027 ali 2028? Takšni predlogi so že bili na papirju, zato se na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont resno ukvarjajo s tovrstnimi scenariji.

»Če hočemo vplivati na dogajanje na naši celini, morajo biti Evropejci pripravljeni pomagati pri vzpostavitvi miru in zagotavljanju njegove trajnosti,« je za Delo ocenila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Morebitni mirovni sporazum z integracijo Ukrajine v EU bi po njenem v naslednjih letih nedvomno prinesel nove impulze za proces širitve.