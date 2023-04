Kijev zaradi objavljenih tajnosti menda spremenil načrte

Več kot sto domnevnih tajnih dokumentov Pentagona se je prejšnji teden pojavilo na spletu, veliko od njih govori o pripravah na ukrajinsko protiofenzivo in zahodni pomoči pri njej. Zaradi objavljenih informacij je Kijev že spremenil nekatere vojaške načrte, so za ameriške medije povedali v uradu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Še en uspeh žvižgačev ali pretkana informacijska vojna? Moskva obtožuje ZDA in Nato neposredne vpletenosti v vojno. Med dokumenti tudi poročila o Bližnjem vzhodu in Kitajski.

Prve fotografirane liste velikosti A4 so v sredo zvečer objavili na proruskem kanalu telegrama z naslovom Donbass Devushka, med njimi pa so največ odmeva doživele domnevne ameriške ocene, da je bilo od začetka vojne v Ukrajini ubitih okoli 17.000 ruskih in več kot 70.000 ukrajinskih vojakov. Potem so se na drugih spletnih virih začeli pojavljati še novi dokumenti, tudi takšni, da je v bojih doslej padlo zgolj 17.500 ukrajinskih in kar 43.500 ruskih vojakov. Proti koncu tedna so našteli že več kot sto objavljenih dokumentov. Nekateri posnetki so bili zelo slabe kvalitete, na številnih je napisano »strogo zaupno« ali »ni za predstavnike tujih držav«, nekateri analitiki pa domnevajo, da so bili ti dokumenti priprava za ameriške udeležence srečanja med Natom in ukrajinsko delegacijo 1. marca v Nemčiji. Ker med papirji niso le podatki o ukrajinski fronti, temveč tudi drugi ameriški obveščevalni podatki z vsega sveta, so nekatere spomnili na vsakdanja zgoščena poročila obveščevalnih služb, ki jih pripravljajo za najvišje vodstvo države.

NYT: Uspeh ruskih tajnih služb

Neimenovani viri v Washingtonu so neuradno potrdili verodostojnost dokumentov za ameriški časnik New York Times, v katerem so ugotovili, da je bila objava dokumentov doslej največji podvig ruskih tajnih služb vse od začetka vojne v Ukrajini. »To je bilo največje razkritje državnih skrivnosti vse od časov Edwarda Snowdna, odmevna polomija ameriških specialnih služb in velik uspeh ruskih obveščevalcev,« so zapisali v ruskem časniku Kommersant. Uradni odziv Moskve je bil zadržan. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova v Rusiji že prej niso dvomili o tem, da sta ZDA in Nato neposredno vmešana v spopad med Rusijo in Ukrajino.

Nekateri ruski komentatorji so bili zelo previdni. »Ne kaže izključiti možnosti, da gre za dezinformacijo, s katero hočejo zahodni obveščevalci zavesti naše poveljstvo glede strategije nasprotnika in načrtovanja protinapada,« so zapisali na kanalu telegrama Grey Zone, na katerem se zbirajo »ruski plačanci«. Tudi na ruskem opozicijskem novičarskem spletišču Meduza, ki je v domovini prepovedano, so zapisali, da obstajajo dvomi, ali ni bila objava zgolj poskus, da bi naplahtali rusko vojaško vodstvo, saj je iz objavljenih tajnih »dokumentov mogoče zaključiti, da je ukrajinska vojska šibka in da ni sposobna izvesti množičnega protinapada«.

Pogled na poslopje ameriškega obrambnega ministrstva. Foto: Tom Brenner/Reuters

O tem, da je vse skupaj zgolj razširjanje lažnih novic, so prepričani tudi na drugi strani fronte, le da so za glavnega dejavnika te »posebne operacije« razglasili ruske tajne službe. »V zadnjih desetletjih so bile najuspešnejše operacije ruskih posebnih služb izvedene v photoshopu. To dokazujejo tudi prve analize teh materialov,« je povedal Andrij Jusov s poveljstva ukrajinske vojaške obveščevalne službe. Tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak je izjavil, da so dokumenti, ki so pricurljali v javnost, ponaredek ruskih vohunov.

Vohunjenje ZDA za lastnimi zavezniki

Doslej objavljeni »pentagonski dokumenti« ne razgaljajo le ameriškega pristopa do ukrajinske vojne, med njimi so tudi poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu in Kitajskem. Po pisanju ameriških časnikov poročila dokazujejo, da so ameriški vohuni prodrli visoko v vrhove ruskega odločanja, saj naj bi jim uspelo Ukrajince posvariti pred njihovimi številnimi napadi, hkrati pa dokumenti pričajo o tem, da so Američani vohunili tudi za lastnimi zavezniki: Južno Korejo, Izraelom, Veliko Britanijo in Ukrajino. Na televiziji CNN so poročali, da so se dokopali do 58 tajnih dokumentov, eden pa da razkriva, da so ZDA vohunile za ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Tej ameriški televiziji je neimenovani »vir, ki je blizu Zelenskega«, zaupal tudi to, da so zaradi objavljenih tajnih papirjev v Kijevu že spremenili nekatere vojaške načrte.