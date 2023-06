Kijev zavrača vatikanske zamisli o premirju

V nadaljevanju preberite:

Posebni mirovni odposlanec papeža Frančiška kardinal Matteo Zuppi se je vrnil v Rim. Kaj se je v resnici dogovarjal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, še nekaj časa ne bo jasno. Poročal bo šele papežu, ta pa bo najmanj deset dni v bolnišnici Gemelli.

Poročila vatikanskih medijev, ki so spremljali kardinala, so skopa, vendar jasna. Zelenski ni bil navdušen nad idejo, da bi Katoliška cerkev posredovala za premirje, ker misli, da premirje ne prinaša miru, samo Rusiji lahko prinese olajšanje in čas za premestitev sil.

Kardinala Zuppija je ukrajinski predsednik Zelenski sprejel pred tragedijo na jezu Nova Kahovka, ki vsekakor pomeni novo zaostritev vojne, zato ugibajo, da bi bilo ukrajinsko stališče še malo bolj glasno in odločno. Srečanje je bilo prisrčno, pravijo poročila, ki jih je za ukrajinske medije napisal kar Zelenski.