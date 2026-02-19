Kim Džong Un: Ko bo to orožje uporabljeno, nihče ne bo mogel računati na božjo zaščito

Kim Džong Un je v Pjongjangu sam sedel za volan raketnega lansirnika. FOTO: KCNA via KNS/AFP

V Severni Koreji so predstavili nov raketni lansirnik, ki je zmožen izstreliti rakete z jedrskimi glavami, poročanje severnokorejskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavitev je nadzoroval voditelj Kim Džong Un, ki naj bi na kongresu vladajoče Delavske stranke v prihodnjih dneh predstavil naslednjo fazo jedrskega programa.

FOTO: KCNA via KNS/AFP

Lansirnik bo odvračal sovražnike, ki jih ni poimensko navedel

Večstrelni raketni lansirnik je bil predstavljen tik pred kongresom, ki poteka enkrat na pet let in velja za najpomembnejši politični dogodek v Severni Koreji.

»Ko bo to orožje dejansko uporabljeno, nobena sila ne bo mogla računati na božjo zaščito,« je ob predstavitvi raketnega sistema dejal Kim. Dodal je, da bo lansirnik odvračal sovražnike, ki jih ni poimensko navedel.

Po oceni analitikov bi raketni lansirnik lahko izstreljeval rakete z dosegom do 400 kilometrov, kar pokriva celotno sosednjo Južno Korejo, navaja AFP.

FOTO: KCNA via KNS/AFP

Kim je v mesecih pred kongresom Delavske stranke odredil širitev in modernizacijo proizvodnje raket. Pjongjang je tudi znatno pospešil testiranje raket.

Analitiki menijo, da so ta prizadevanja namenjena izboljšanju zmogljivosti natančnih napadov, izzivanju ZDA in testiranju orožja pred izvozom v Rusijo, še navaja AFP.