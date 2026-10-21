Kim je živ: v spremstvu hčerke si je ogledal razstavo oblačil in obutve

Severni Koreji vlada ena najbolj zaprtih političnih elit na svetu, zato so informacije o zdravstvenem stanju njenega voditelja pogosto zavite v skrivnost. Najnovejše govorice o smrti diktatorja Kim Džong Una so se hitro razširile po spletu, vendar so jih severnokorejski državni mediji kmalu zatem zatrli z objavo njegovih fotografij, je poročal BBC.

Objavljene fotografije prikazujejo 42-letnega severnokorejskega državnega voditelja na ogledu razstave oblačil in obutve, ki se je je udeležil v spremstvu hčerke Kim Džu Ae in skupine uradnikov. Fotografije časopisa Rodong Sinmun so se pojavile le nekaj ur zatem, ko je kitajski disident Wanyun Xie, ki živi v Združenih državah Amerike, brez dokazov zatrdil, da je severnokorejski voditelj umrl zaradi možganske krvavitve.

Wanyun, ki se predstavlja kot predsednik na Kitajskem prepovedane Kitajske demokratične stranke, je trdil, da so severnokorejskega vrhovnega vodjo v komi prepeljali v bolnišnico v Pekingu, nato pa da so njegovo truplo skrivaj vrnili v Severno Korejo. V preteklosti je že širil nepreverjene trditve, med drugim o domnevni smrti kitajskega predsednika Xi Jinpinga.

Čeprav ni mogoče z gotovostjo vedeti, kdaj so bile najnovejše fotografije posnete, drugih dokazov, ki bi potrjevali nenadno poslabšanje Kimovega zdravja, ni. Južnokorejski obveščevalni uradniki so za tiskovno agencijo Yonhap povedali, da niso prejeli informacij, ki bi podpirale govorice.

Namigovanja o njegovi smrti sicer niso novost. Leta 2020 je severnokorejski prebežnik trdil, da je »99-odstotno prepričan«, da je Kim umrl po operaciji srca in ožilja. Kmalu zatem se je voditelj pojavil v javnosti, navedbe pa so se izkazale za napačne.

Eden glavnih razlogov, da se takšna ugibanja vračajo, je negotovost glede prihodnosti severnokorejskega režima. Državi že tri generacije vlada družina Kim, vendar je vprašanje nasledstva tokrat manj jasno kot v preteklosti. Južnokorejska obveščevalna služba ocenjuje, da bi Kim lahko pripravljal svojo hčerko Kim Džu Ae za naslednico. Ta se vse pogosteje pojavlja na pomembnih državnih dogodkih in vojaških predstavitvah. Stara je menda komaj 13 let, Severni Koreji pa doslej še ni vladala ženska.

Velikokrat se sprašuje o diktatorjevem zdravju, saj ima čezmerno telesno težo in veliko kadi. Na fotografiji Kim s hčerko med ogledom razstave oblačil in obutve. FOTO: KCNA/AFP

Špekulacije so tudi posledica skrbi glede Kimovega zdravja. Ima čezmerno telesno težo in veliko kadi, južnokorejska nacionalna obveščevalna služba pa je večkrat opozorila na njegovo povečano tveganje za bolezni srca in ožilja. Tudi v njegovi družini so se pojavljale težave s srcem in možganske kapi.