Kim Jo Džong: princeska ali pepelka?

Prezgodaj je še govoriti o naslednici na vrhu oblasti Severne Koreje, čeprav jo voditelj potiska v prvi plan.

Tako kot velja za vse člane vladajoče družine, se tudi o njej ve zelo malo. Rojena je bila 26. septembra, in to najverjetneje leta 1987. Je najmlajši otrok pokojnega voditelja Kim Džong Ila in edina sestra sedanjega vladarja. FOTO: Jorge Silva/AFP