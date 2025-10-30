Trump in Xi dosegla dogovor, ZDA bodo takoj znižale carine

V nadaljevanju preberite:

Nekaj ur pred tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump iz Japonske pripotoval v Južno Korejo, je severnokorejska vojska izstrelila nekaj manevrirnih raket morje-zemlja, o katerih v Pjongjangu trdijo, da lahko nosijo tudi jedrske konice. Voditelj Kim Džong Un ni bil prisoten ob izstrelitvi, ki jo tolmačijo kot zavrnitev Trumpovega povabila, da bi se državnika srečala med bivanjem ameriškega predsednika na Korejskem polotoku.

Rakete so bile izstreljene vertikalno, so poročali severnokorejski partijski mediji, in so letele več kot dve uri, preden so natančno zadele tarčo na zemlji. A nič od tega ni odvrnilo Trumpa od želje, da bi nadaljeval dialog s Kim Džong Unom.