Kim razblinil dvome o svoji smrti, odprl je tovarno gnojil

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

se je po dvajsetih dnevih odsotnosti le pojavil v severnokorejskih medijih. Dejstvo, da se skoraj tri tedne ni pojavljal v javnosti, je sprožilo namigovanja o tem, da se je njegovo zdravstveno stanje izrazito poslabšalo, nekateri zahodni mediji pa so ga že tudi pokopali in poročali, da je umrl.Kot je navedla uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA, na katero se sklicuje tudi zahodni tisk, je včeraj med mnogimi vzkliki »hura« v Sunčonu severno od Pjongjanga prerezal otvoritveni trak nove tovarne gnojil. Konkretno fosfatov. Kot dodajajo zahodne tiskovne agencije, njegovega sodelovanja na otvoritvi sicer niso mogli neodvisno preveriti.Severnokorejski predsednik se je nazadnje v medijih pojavil 12. aprila, odsoten je bil celo pri javnem praznovanju obletnice rojstnega dne njegovega dedka, ustanovitelja Severne Koreje. Prav tako ga ni bilo opaziti na praznovanju 88. obletnice ustanovitve Revolucionarne vojske korejskega ljudstva.Neimenovani vir v Južni Koreji je za Reuters sicer pred skoraj tednom povedal, da imajo obveščevalne podatke, da je Kim Džong Un živ in da se bo verjetno kmalu pojavil v javnosti. Po drugi strani so nekateri mediji so pisali, da naj bi 36-letnik zbolel za novim koronavirusom, ali o operaciji na srcu.Dejstvo je, da severnokorejski voditelj ni v najboljši fizični kondiciji. Že vrsto let se spopada s prekomerno težo, prav tako naj bi bil strasten kadilec. Tudi težave s srcem so v družini dedne. Unov očeje leta 2008 preživel srčni infarkt, tri leta kasneje pa zaradi tega umrl.KCNA je sicer, kot poroča BBC, objavila še, da se je Kim Džong Un odprtja tovarne udeležil s sestroin drugimi visokimi predstavniki severnokorejskega uradništva.