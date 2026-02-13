  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kimova 13-letna hči: iz anonimnosti v vlogo prestolonaslednice Severne Koreje

    Skrivnost ostaja, zakaj je Kim Džong Un, ki je še mlad in se zdi relativno zdrav, že zdaj za svojo dedinjo imenoval trinajstletno hčerko.
    Na državni televiziji se je Kim Džu Ae prvič pojavila leta 2022. Prikazali so jo, kako si ogleduje najnovejšo severnokorejsko medcelinsko balistično raketo, medtem ko drži očeta za roko, navaja BBC. FOTO: KCNA/Reuters
    Galerija
    Na državni televiziji se je Kim Džu Ae prvič pojavila leta 2022. Prikazali so jo, kako si ogleduje najnovejšo severnokorejsko medcelinsko balistično raketo, medtem ko drži očeta za roko, navaja BBC. FOTO: KCNA/Reuters
    A. H.
    13. 2. 2026 | 10:32
    13. 2. 2026 | 11:22
    2:47
    A+A-

    Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je za svojo prestolonaslednico izbral svojo hčer, poroča BBC. Trinajstletno Kim Džu Ae so v zadnjih mesecih fotografirali poleg očeta na odmevnih dogodkih. Opazili so jo septembra na obisku v Pekingu, kar naj bi bilo njeno prvo znano potovanje v tujino. Predvidevajo, da se bo zato udeležila kongresa severnokorejske stranke, največjega političnega dogodka, ki poteka vsakih pet let.

    Na kongresu bodo razkrili več podrobnosti o prednostnih temah. Med njimi so zunanja politika, načrtovanje vojne in jedrske jedrske ambicije za naslednjih pet let.

    image_alt
    Trump in Xi dosegla dogovor, ZDA bodo takoj znižale carine

    Južnokorejski poslanec Li Seong Kven je povedal, da je Džu Ae zdaj v fazi »imenovanja naslednika«, Južnokorejska Nacionalna obveščevalna služba (NIS) pa jo je označila za usposobljeno. Dodal je, da se je udeležila že številnih pomembnih dogodkov, kot so obletnica ustanovitve Korejske ljudske armade in obisk Sončne palače Kumsusan, kjer je izrazila svoje mnenje o nekaterih državnih politikah.

    Džu Ae je edini znan otrok voditelja Severne Koreje in njegove žene Ri Sol Džu. NIS verjame, da ima Kim Džong Un starejšega sina, vendar ta ni bil nikoli priznan ali prikazan v severnokorejskih medijih.

    Novica o obstoju Džu Ae se je prvič pojavila iz nenavadnega vira: ameriškega košarkarja Dennisa Rodmana, ki je leta 2013 časopisu Guardian razkril, da je med potovanjem v tajno državo »držal dojenčico Džu Ae«.

    image_alt
    Xi Jinping na čelu geostrateške parade

    Čeprav južnokorejska obveščevalna agencija zdaj verjame, da je Džu Ae določena dedinja, to še vedno sproža vprašanja. Sprašujejo se, zakaj bi bila hči izbrana za dedinjo v globoko patriarhalni severnokorejski družbi, namesto starejšega sina.

    Številni prebežniki in analitiki so prej zavrnili idejo o ženski na čelu Severne Koreje kot malo verjeten scenarij, pri čemer so se sklicevali na utrjene tradicionalne spolne vloge v državi. Ena najbolj vplivnih žensk v politiki režima je voditeljeva sestra Kim Jo Džong, ki trenutno zaseda visoko funkcijo v Centralnem komiteju Delavske partije Koreje in ima menda velik vpliv na svojega brata.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Severna KorejaKim Jong-unZDApolitikaAzijaJužna Koreja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Robert F. Kennedy

    Minister za zdravje ZDA: »Ne bojim se bakterij, kokain sem snifal s stranišč«

    Robert F. Kennedy je v podkastu razkril, da se bojuje z odvisnostjo od drog in alkohola.
    13. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    ZOI 2026

    Kanadski hokejisti bodo raje kot v olimpijski vasi spali v hotelu

    Američani, med katerimi je tudi kar nekaj hokejskih zvezdnikov, so se medtem odločili ves čas olimpijskih iger ostati v olimpijski vasi.
    13. 2. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Slovenci se med vsemi državljani EU počutijo najmanj ogrožene

    Med vsemi prebivalci EU najmanjši delež Slovencev meni, da je država ogrožena. V Sloveniji je tudi največji delež takih, ki menijo, da se v orožje vlaga preveč.
    13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Rodil se je pred 100 leti – njegov stol še danes spreminja domove

    Pred 100 leti se je rodil kultni danski oblikovalec Verner Panton, ki se je v zgodovino oblikovanja vpisal s stolom, izdelanim iz enega kosa plastike.
    Aleksandra Zorko 13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nezadovoljni pacienti

    Kup kritik na Skupinsko prakso: neodzivni, nespoštljivi, napačne diagnoze ...

    Zagovorniki pacientovih pravic slišijo številne pritožbe, a pacienti se bojijo izgube osebnega zdravnika. Ministrstvo pričakuje, da bodo ukrepale občine.
    Simona Bandur 13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Slovenci se med vsemi državljani EU počutijo najmanj ogrožene

    Med vsemi prebivalci EU najmanjši delež Slovencev meni, da je država ogrožena. V Sloveniji je tudi največji delež takih, ki menijo, da se v orožje vlaga preveč.
    13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Rodil se je pred 100 leti – njegov stol še danes spreminja domove

    Pred 100 leti se je rodil kultni danski oblikovalec Verner Panton, ki se je v zgodovino oblikovanja vpisal s stolom, izdelanim iz enega kosa plastike.
    Aleksandra Zorko 13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nezadovoljni pacienti

    Kup kritik na Skupinsko prakso: neodzivni, nespoštljivi, napačne diagnoze ...

    Zagovorniki pacientovih pravic slišijo številne pritožbe, a pacienti se bojijo izgube osebnega zdravnika. Ministrstvo pričakuje, da bodo ukrepale občine.
    Simona Bandur 13. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo