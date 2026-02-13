Kimova 13-letna hči: iz anonimnosti v vlogo prestolonaslednice Severne Koreje

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je za svojo prestolonaslednico izbral svojo hčer, poroča BBC. Trinajstletno Kim Džu Ae so v zadnjih mesecih fotografirali poleg očeta na odmevnih dogodkih. Opazili so jo septembra na obisku v Pekingu, kar naj bi bilo njeno prvo znano potovanje v tujino. Predvidevajo, da se bo zato udeležila kongresa severnokorejske stranke, največjega političnega dogodka, ki poteka vsakih pet let.

Na kongresu bodo razkrili več podrobnosti o prednostnih temah. Med njimi so zunanja politika, načrtovanje vojne in jedrske jedrske ambicije za naslednjih pet let.

Južnokorejski poslanec Li Seong Kven je povedal, da je Džu Ae zdaj v fazi »imenovanja naslednika«, Južnokorejska Nacionalna obveščevalna služba (NIS) pa jo je označila za usposobljeno. Dodal je, da se je udeležila že številnih pomembnih dogodkov, kot so obletnica ustanovitve Korejske ljudske armade in obisk Sončne palače Kumsusan, kjer je izrazila svoje mnenje o nekaterih državnih politikah.

Džu Ae je edini znan otrok voditelja Severne Koreje in njegove žene Ri Sol Džu. NIS verjame, da ima Kim Džong Un starejšega sina, vendar ta ni bil nikoli priznan ali prikazan v severnokorejskih medijih.

Novica o obstoju Džu Ae se je prvič pojavila iz nenavadnega vira: ameriškega košarkarja Dennisa Rodmana, ki je leta 2013 časopisu Guardian razkril, da je med potovanjem v tajno državo »držal dojenčico Džu Ae«.

Čeprav južnokorejska obveščevalna agencija zdaj verjame, da je Džu Ae določena dedinja, to še vedno sproža vprašanja. Sprašujejo se, zakaj bi bila hči izbrana za dedinjo v globoko patriarhalni severnokorejski družbi, namesto starejšega sina.

Številni prebežniki in analitiki so prej zavrnili idejo o ženski na čelu Severne Koreje kot malo verjeten scenarij, pri čemer so se sklicevali na utrjene tradicionalne spolne vloge v državi. Ena najbolj vplivnih žensk v politiki režima je voditeljeva sestra Kim Jo Džong, ki trenutno zaseda visoko funkcijo v Centralnem komiteju Delavske partije Koreje in ima menda velik vpliv na svojega brata.