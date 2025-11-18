Kinetični udari Rusijo bolj bolijo kot evropske sankcije

Ključni cilj ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo je civilistom čim bolj otežiti življenje in tako doseči pritisk na oblast, da se preda. Primarni cilj ukrajinskih povračilnih napadov na ruske energetske cilje je upočasniti in po možnosti ustaviti ruski vojni stroj. Toda z razvojem vojne se dinamika in cilji tovrstnih napadov prilagajajo.

V Kijevu se bodo danes prebudili v hladno jutro – napovedana je ena stopinja pod ničlo, čez dan pa do največ devet stopinj Celzija. Napoved za prihodnje dneve kaže podobno kislo vreme s podobnimi temperaturami kot v Sloveniji. Čeprav pravih zmrzali, kot bi jih pričakovali v tem delu Evrope, še ni, se tudi ob vstopu v četrto zimo ruske agresije marsikdo v Ukrajini sprašuje, kako se bodo ob nenehnih ruskih napadih na energetsko infrastrukturo prebili do konca zime.