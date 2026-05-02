Kit Timmy zaplaval v svobodo

Kita grbavca Timmyja, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Izpustili so ga pred dansko obalo, potem ko so ga v okviru zadnje reševalne akcije prepeljali na tovorni ladji.

Timmy je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Njegova kalvarija je ganila številna srca.

Po navedbah člana reševalne ekipe Jensa Schwarcka je kit iz barže, v kateri so ga prevažali, izplaval okoli 9. ure po srednjeevropskem času v ožini Skagerrak v bližini danskega kraja Skagen. »Zdaj je kit zapustil barko, izdihnil zrak skozi dihalno odprtino in odplaval«, je povedala Karin Walter-Mommert, ena od premožnih podjetnic, ki je financirala reševalno akcijo. Sedaj plava samostojno in, vsaj zaenkrat, v pravo smer, je dejala. Kit »ima nekaj manjših poškodb – verjetno zaradi prevoza po razburkanem morju –, vendar so površinske«, je še dodala Walter-Mommert. Reševalci upajo, da bo kit v globljih vodah Severnega morja lahko nadaljeval pot proti svojemu naravnemu življenjskemu okolju v Atlantiku.

FOTO: Reuters

Kita so opazili, ko je 23. marca obtičal na peščeni plitvini blizu mesta Lübeck na nemški obali Baltskega morja, nato pa se je osvobodil, a nato znova obtičal. Različni poskusi reševanja so bili neuspešni, zato so oblasti napovedale, da se bodo vdale – kar je spodbudilo številne premožne podjetnike, da so posredovali.

Na koncu so izdelali načrt, da so kita zvabili v z vodo napolnjen ladijski prostor posebne barke in ga odvlekli nazaj v njegov naravni habitat. Nekateri strokovnjaki so kritizirali zasebno financiran reševalni načrt, rekoč, da bo to živali povzročilo le še več stiske. A načrt se je kljub vsemu izkazal za uspešnega.

Reševalna akcija FOTO: Danny Gohlke AFP

Da bi reševalci kita spravili na barko, so mu pritrdili pasove in ga spustili po kanalu, ki so ga posebej izkopali v pesku, da bi mu omogočili dostop do plovila. Ideja o barki se je rodila, potem ko je bil prvotni poskus podjetnikov, da bi kita rešili z napihljivimi blazinami in pontoni, neuspešen. Uradniki so dali zeleno luč za reševanje, potem ko so veterinarji potrdili, da je kit primeren za prevoz.