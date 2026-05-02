    Kit Timmy zaplaval v svobodo

    Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah.
    Kit je zaplaval v odprto morje. FOTO: Sebastian Peters/AFP
    Galerija
    Kit je zaplaval v odprto morje. FOTO: Sebastian Peters/AFP
    R. I.
    2. 5. 2026 | 12:42
    2:49
    A+A-

    Kita grbavca Timmyja, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Izpustili so ga pred dansko obalo, potem ko so ga v okviru zadnje reševalne akcije prepeljali na tovorni ladji. 

    Timmy je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Njegova kalvarija je ganila številna srca. 

    Po navedbah člana reševalne ekipe Jensa Schwarcka je kit iz barže, v kateri so ga prevažali, izplaval okoli 9. ure po srednjeevropskem času v ožini Skagerrak v bližini danskega kraja Skagen. »Zdaj je kit zapustil barko, izdihnil zrak skozi dihalno odprtino in odplaval«, je povedala Karin Walter-Mommert, ena od premožnih podjetnic, ki je financirala reševalno akcijo. Sedaj plava samostojno in, vsaj zaenkrat, v pravo smer, je dejala. Kit »ima nekaj manjših poškodb – verjetno zaradi prevoza po razburkanem morju –, vendar so površinske«, je še dodala Walter-Mommert. Reševalci upajo, da bo kit v globljih vodah Severnega morja lahko nadaljeval pot proti svojemu naravnemu življenjskemu okolju v Atlantiku.

    FOTO: Reuters  
    FOTO: Reuters  

    Kita so opazili, ko je 23. marca obtičal na peščeni plitvini blizu mesta Lübeck na nemški obali Baltskega morja, nato pa se je osvobodil, a nato znova obtičal. Različni poskusi reševanja so bili neuspešni, zato so oblasti napovedale, da se bodo vdale – kar je spodbudilo številne premožne podjetnike, da so posredovali. 

    Na koncu so izdelali načrt, da so kita zvabili v z vodo napolnjen ladijski prostor posebne barke in ga odvlekli nazaj v njegov naravni habitat. Nekateri strokovnjaki so kritizirali zasebno financiran reševalni načrt, rekoč, da bo to živali povzročilo le še več stiske. A načrt se je kljub vsemu izkazal za uspešnega.

    Reševalna akcija FOTO: Danny Gohlke AFP  
    Reševalna akcija FOTO: Danny Gohlke AFP  

    Da bi reševalci kita spravili na barko, so mu pritrdili pasove in ga spustili po kanalu, ki so ga posebej izkopali v pesku, da bi mu omogočili dostop do plovila. Ideja o barki se je rodila, potem ko je bil prvotni poskus podjetnikov, da bi kita rešili z napihljivimi blazinami in pontoni, neuspešen. Uradniki so dali zeleno luč za reševanje, potem ko so veterinarji potrdili, da je kit primeren za prevoz.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Kit Timmy zaplaval v svobodo

    Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah.
    2. 5. 2026 | 12:42
    Preberite več
    Lokalno  |  Prekmurje
    Vredno branja

    Kdo so ljudje, ki nikoli ne vprašajo, ampak vedno pomagajo?

    Občina Križevci – letos več kot 190.000 evrov za delovanje gasilcev.
    2. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trumpova družina služi z vojno proti Iranu

    Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj.
    2. 5. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ZRC Koper

    Po smučarski sezoni: Zakaj so snežni športi ključni za razvoj otrok

    Sodelovanje v zimskih športih povečuje okoljsko ozaveščenost, saj udeleženci s tem izkusijo posledice ekoloških sprememb.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Slovo neustrašnega borca

    Alex Zanardi, človek, ki je dokazal, da so meje le v glavah

    V 60. letu starosti se je poslovil nekdanji dirkač formule 1, neustrašni paraolimpijec in človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal simbol za vztrajnost.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trumpova družina služi z vojno proti Iranu

    Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj.
    2. 5. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ZRC Koper

    Po smučarski sezoni: Zakaj so snežni športi ključni za razvoj otrok

    Sodelovanje v zimskih športih povečuje okoljsko ozaveščenost, saj udeleženci s tem izkusijo posledice ekoloških sprememb.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Slovo neustrašnega borca

    Alex Zanardi, človek, ki je dokazal, da so meje le v glavah

    V 60. letu starosti se je poslovil nekdanji dirkač formule 1, neustrašni paraolimpijec in človek, ki je s svojo usodo in nasmehom postal simbol za vztrajnost.
    2. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
