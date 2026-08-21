Kitajska bi rada za polovico skrajšala čas plovbe do Evrope

Minulo soboto je kitajska kontejnerska tovorna ladja, poimenovana Dubai Tower, izplula iz pristanišča Zhoushan v vzhodnem mestu Ningbo in zaplula proti severu. Preplula je Beringov preliv, nato pa se je obrnila proti zahodu in pot nadaljevala po ledenem morju vzdolž severne obale Rusije. Pričakovati je, da bo 7. septembra prispela v britansko pristanišče Felixstowe. Ta plovba bo v zgodovino zapisana kot začetek linije, ki jo v Pekingu imenujejo »ledena svilna pot«. Transportna družba Sea Legend, ki preskrbuje uporabnike v severni Afriki in Turčiji, je že oktobra lani poslala tovorno ladjo na poskusno plovbo prav po tej poti, zdaj pa je objavila odprtje nove linije, ki bo v sezoni toplega vremena vsak teden povezovala Kitajsko in Evropo. Kitajski mediji so prvo plovbo ladje Dubai Tower ...