Kitajska diplomacija v slogu Pjongjanga

Iz Pjongjanga in Pekinga je bilo ta teden slišati podobne glasove. Severna Koreja je resda govorila z ženskim glasom, Kitajska pa grmela z baritonom, toda grožnje, ki jih je izgovorila Kim Jo Džong, sestra voditelja Kim Džong Una, in obtožbe, ki jih je istemu naslovniku namenil kitajski predsednik Xi Jinping, so zvenele skorajda identično.

Kim Jo Džong je opozorila, da je njena država pripravljena začeti »hitro vseobsegajočo akcijo« proti ZDA in Južni Koreji. To je bil odziv na vojaške vaje, s katerimi sta Pentagon in Seul prikazala, s čim vse bi se odzvala, če bi vodstvo v Pjongjangu nadaljevalo jedrske poskuse in oborožene provokacije.