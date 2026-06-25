Kitajska doživlja nov preboj na področju umetne inteligence

Odprtokodni modeli, med katerimi je veliko kitajskih, na javnih primerjalnih testih praviloma dosegajo boljše rezultate kot na zasebnih.

Prednost Amerike pred Kitajsko na področju umetne inteligence je morda najmanjša v zadnjem letu. Ko je Kitajska januarja 2025 z izdajo modela deepseek R1 povzročila preobrat v tekmi za umetno inteligenco, je z ameriških kapitalskih trgov izbrisala en bilijon (tisoč milijard) dolarjev. Podjetje za proizvodnjo čipov Nvidia je za kratek čas izgubilo 17 odstotkov svoje vrednosti, indeks Nasdaq pa je v enem samem dnevu padel za 3,1 odstotka. Ameriških vlagateljev ni vznemirjalo le to, da je bila kitajska umetna inteligenca dobra, temveč tudi, da je bila na voljo brezplačno. Vendar je razburjenje kmalu pojenjalo. Od takrat se tržne vrednosti po vsem svetu še bolj opirajo na obljube, da bo umetna inteligenca tako revolucionarna kot tudi dobičkonosna. A zdaj kitajski laboratoriji v tekmi za ...