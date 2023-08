Kitajska duša ZDA in ameriška logika Kitajske

V nadaljevanju preberite:

Trgovinska vojna med dvema največjima gospodarstvoma na svetu poteka po prepoznavnem obrazcu. Visoki funkcionarji iz Pekinga in Washingtona vsako srečanje izkoristijo za ponavljanje trditve, da so stabilni gospodarski in trgovinski odnosi med Kitajsko in ZDA ključni za njihovo, pa tudi globalno okrevanje po pandemiji, inflaciji in stagnaciji. Takoj ko se razidejo, sledijo nove sankcije, restrikcije in različne medsebojne obtožbe, kar obe sili potiska še globlje v nevarno trgovinsko vojno.

Tako je tudi ta teden ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo med dolgo pričakovanim uradnim obiskom v Pekingu ponovila politično mantro o nujnosti »stabilnih« odnosov, ki so, kot je dejala, »zapleteni« in »izzivalni«, takoj nato pa poudarila, da bo »v vsakem trenutku naredila vse, kar je treba, da se zaščiti naše delavce«.

Gina Raimondo je zvenela kot ministrica iz katere od socialističnih držav, medtem ko je njen sogovornik, kitajski minister za trgovino Wang Wentao, pošiljal sporočila o potrebi po ohranitvi svobodnega trga, kot da bi prihajal iz katere od kapitalističnih držav.