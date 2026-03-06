Kitajska gre naprej počasneje, a bolj stabilno

Premier Li Qiang je za letošnje leto napovedal 4,5- do 5-odstotno rast, povečanje vojaškega proračuna bo samo 7-odstotno.

Kitajska prioriteta se je s hitre rasti preusmerila na kakovost. Tako letos kot v prihodnjih petih letih bo glavna pozornost namenjena tehnološkim inovacijam, gospodarski varnosti, dobrobiti javnosti in zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida. Tako je kitajski premier Li Qiang strnil glavne cilje, vpisane v 15. petletko, ki zajema obdobje od letos do leta 2030. S poročilom o delu vlade se je začelo letno zasedanje ljudskega kongresa. Prihodnjih pet let, je dejal premier, bo čas strukturnih reform. Združitev s Tajvanom ostaja prednostna naloga Kitajske. Z Lijevim poročilom o delu vlade v minulem letu in načrtovani letošnji gospodarski rasti se je včeraj začelo letno zasedanje najvišjega zakonodajnega telesa nacionalnega ljudskega kongresa. V Veliki palači narodov se je zbralo 2765 ...