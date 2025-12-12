Kitajska ima rada Madurovo nafto, a ga ne bo branila

Kot je bilo pričakovati, je Kitajska obsodila ameriško pošiljanje vojnih ladij in zaprtje venezuelskega zračnega prostora ter od Washingtona zahtevala zadržanost. Azijska sila se strinja z Nicolásom Madurom, da je ameriška politika »imperialistično nasilje«. Vodstvo v Pekingu ima več kot dovolj razlogov za zahtevo, da mora Latinska Amerika ostati »območje miru«.

Dovolj je podatek, da je Kitajska lani postala glavna odjemalka venezuelske nafte in da je azijska velesila lani vsak dan kupila najmanj 268.000 sodov. Morda še veliko več od tega, kar seveda ni bilo nikjer zapisano, ker vodstvo v Caracasu na različne načine prikriva naftne poti in se tako izogiba ameriškim sankcijam.