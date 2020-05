Kitajska in EU: dober, slab, naiven

Ko so se svetovni voditelji – vsaj večina izmed njih – v ponedeljek sestali v kibernetskem prostoru, da bi na pobudo Evropske unije razpravljali o financiranju raziskovanja cepiva in zdravila proti covidu-19, so bili opaznejši tisti, ki se omenjenega srečanja niso udeležili.Čeprav so za najpomembnejšo nalogo, ki jo mora opraviti globalna skupnost, zbrali skoraj 7,4 milijarde evrov, so na sestanek vrgli slabo luč odsotni: ameriški predsednik Donald Trump, kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin. Po tem, ko so kitajsko vodstvo na veliko prepričevali visoki evropski funkcionarji, in namigih, da bo ...