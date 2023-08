Kitajska in Rusija proti Fukušimi

V nadaljevanju preberite:

Dva tedna pred tem, ko so bombo, poimenovano Little Boy (Deček), odvrgli na Hirošimo, so Američani začeli serijo devetinštiridesetih bombardiranj z »lažnimi« jedrskimi bombami, ki so bile po teži in obliki enake Dečku in Debeluhu, ki so ga 9. avgusta odvrgli na Nagasaki. Tako so vadili ciljanje, kar je ameriškim pilotom pomagalo, da so pravi jedrski bombi odvrgli na točno načrtovani mesti. Čeprav so za to uporabljali konvencionalne bombe, je bilo v napadih ubitih več kot štiristo ljudi. Eno od »lažnih« jedrskih bomb so odvrgli tudi na predmestje Fukušime, pri čemer je bil ubit 14-letni deček, ki je delal na riževem polju.

Prebivalci osemnajstih prefektur, na katere so bile odvržene kopije Debeluha in Dečka, med katere sodi tudi Fukušima, so dolgo poskušali postati del spominskih slovesnosti, posvečenih bombnima napadoma na Hirošimo in Nagasaki. A jim to ni nikoli uspelo. Odkar je Fukušima postala ime jedrske krize, ki jo je izzval cunami, so spomini na drugo svetovno vojno poniknili v ozadje.