Kitajska in Rusija tekmujeta za vpliv na Severno Korejo

Ko je Xi Jinping nazadnje obiskal Severno Korejo leta 2019, so še vedno potekala mednarodna prizadevanja za ustavitev njenega programa jedrskega orožja. Kitajska in Rusija, dolgoletni severnokorejski zaveznici, sta podprli strožje sankcije Združenih narodov proti njej v okviru ameriške kampanje »največjega pritiska« na njenega voditelja Kim Džong Una.

Ta se je tik pred tem dvakrat srečal z Donaldom Trumpom, ki je bil takrat v svojem prvem mandatu v Beli hiši. In čeprav se je drugi vrh končal z neuspehom, je Xi med obiskom Severne Koreje izrazil upanje, da se bo postopek nadaljeval, ter pohvalil Kimova prizadevanja za denuklearizacijo Korejskega polotoka.

Takšnih upov kitajski voditelj ni imel več, ko je 8. in 9. junija drugič obiskal Severno Korejo. Eden njegovih glavnih ciljev je bil uravnotežiti ruski vpliv v državi, ki se je močno okrepil, odkar je Kim leta 2024 poslal vojake v boj proti Ukrajini. Xi želi tudi ponovno utrditi položaj Kitajske kot glavne gospodarske partnerice Severne Koreje, če bi Trump skušal obnoviti diplomatske stike s Kimom, kar pričakujejo številni opazovalci.

Nekateri celo ugibajo, da Xi morda prenaša Trumpove pobude. Toda ustavitev severnokorejskega jedrskega programa – ki je danes veliko naprednejši od iranskega – očitno ni več del kitajske agende. To bi lahko Trumpu precej otežilo prizadevanja, da Kima prepriča, naj opusti jedrske ambicije.