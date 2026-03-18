Kitajska in Rusija v središču globalne avtoritarne mreže

Sodelovanje med avtokratskimi režimi se poglablja, je večplastno in čedalje bolj institucionalizirano, je pokazalo danes objavljeno poročilo ameriške nevladne organizacije Action for Democracy. V središču globalne mreže sta po navedbah avtorjev Kitajska in Rusija, pri izvažanju avtoritarnih praks v svet jima sledijo Iran, Turčija in Savdska Arabija.

Ugotovitve izvirajo iz nove, obsežne spletne baze Authoritarian Collaboration Index, v kateri je organizacija zbrala podatke o več kot 72.000 primerih sodelovanja med režimi, vladami in političnimi strankami, med drugim usmerjenega v usklajevanje retorike, izmenjavo spornih praks in izvoz represivne tehnologije.

Več kot polovica izpostavljenih primerov, zabeleženih med januarjem 2024 in marcem 2026, se nanaša na delovanje Rusije in Kitajske, ki krepita stike z globalnim omrežjem predvsem prek diplomacije, finančnih investicij in vojaškega sodelovanja. Po ugotovitvah avtorjev poročila režimi svoje sodelovanje ne le širijo, temveč ga tudi institucionalizirajo. Vzpostavljajo trajne platforme, od forumov in vrhov do medijskih omrežij in infrastrukturnih projektov, ki nižajo stroške sodelovanja ter omogočajo usklajeno širjenje režimom naklonjene retorike in praks prek meja. Med njimi so na primer z Rusijo povezana TV Brics, Belt and Road News Network ter pekinški Mednarodni forum o demokraciji.

Poročilo prav tako kaže, da avtokrati represivne prakse obravnavajo kot prenosljive instrumente, ki brez težav prehajajo iz države v državo. To se kaže v uporabi skupnih tehnoloških rešitev, posnemanju zakonodaje in organiziranem prenosu znanja – od izklopov interneta v Iranu, podprtih z rusko in kitajsko tehnologijo, do širjenja ruskih zakonov o »tujih agentih« in napadov na skupnost LGBT+ v državah, kot so Gruzija, Madžarska in Kazahstan. Hkrati se krepi čezmejno sodelovanje pri nadzoru in pregonu nasprotnikov, kar ponazarjajo primeri deportacij političnih aktivistov iz Tajske v Kambodžo ali izročitve Ujgurov Kitajski.

V bazi tudi evropske politične stranke

Spletna baza zajema ne le sodelovanje med uveljavljenimi avtoritarnimi državami, kot so Kitajska, Rusija, Severna Koreja, Iran, Venezuela in Belorusija, temveč tudi vse pomembnejše povezave med avtoritarnimi režimi in sorodnimi političnimi silami znotraj demokracij. V bazo so vključene politične stranke, kot so vladajoča italijanska Bratje Italije, francoski skrajno desni Nacionalni zbor, stranka Smer slovaškega premiera Roberta Fica, Alternativa za Nemčijo (AfD), nizozemska Stranka za svobodo Geerta Wildersa, poljska stranka Zakon in pravičnost Jarosława Kaczyńskega in španski Vox Santiaga Abascala. Zajeti so tudi hibridni režimi in volilne avtokracije, kot sta Madžarska in Srbija.

Domonkos D. Kovacs, vodja projekta AuthoCollab Index, meni, da spletna baza kaže, kako se je avtoritarno vladanje razvilo v globalno mrežo sodelovanja. »Čeprav sta v središču tega sistema Kitajska in Rusija, njegov doseg sega precej prek njunih meja; v omrežju so vidne tudi regionalne sile srednjega ranga ter številne manjše države in politični akterji,« je poudaril. »Ti režimi zavestno in kolektivno preoblikujejo priložnostno sodelovanje med posameznimi režimi v trajno, nadnacionalno infrastrukturo, ki dejansko rutinizira neliberalno vladanje.«

Avtorji poročila so opozorili, da demokracije doslej niso posvečale dovolj pozornosti razsežnosti avtokratskih omrežij. Namesto da se osredotočajo na obravnavo posameznih primerov povezovanja, bi morale usmeriti pozornost na spremljanje infrastrukture sodelovanja in prepoznati njene glavne šibke točke, še preden bi to postalo standardizirano.

»Če se demokracije na avtoritarne pritiske odzivajo posamezno, bodo še naprej izgubljale proti ekosistemu, ki deluje usklajeno prek meja. Risanje zemljevida avtoritarnega sodelovanja je pogoj za učinkovito demokratično protistrategijo,« je komentiral izsledke Francis Fukuyama, svetovno znani politolog in član svetovalnega odbora organizacije Action for Democracy.

