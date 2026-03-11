Kitajska in Severna Koreja po šestih letih znova povezani z vlakom

Po šestih letih prekinitve zaradi pandemije sta Kitajska in Severna Koreja ponovno vzpostavili železniško potniško povezavo, poroča BBC. Kitajski državni železniški operater je sporočil, da bodo vlaki med državama začeli ponovno voziti jutri.

Po novem bo vlak med relacijama Beijing in Pyongyang vozil štirikrat na teden, medte ko bo povezava med kitajskim obmejnim mestom Dandong in severnokorejsko prestolnico potekala vsak dan. Po navedbah družbe China Railway so potniški vlaki »gibljiva povezava, ki krepi prijateljstvo med Kitajsko in Severno Korejo«.Po podatkih kitajskega železniškega operaterja lahko na določenih vagonih na liniji med Beijingom in Pyongyangom potujejo tudi mednarodni potniki.

Kljub temu pa potovalne agencije opozarjajo, da vozovnice trenutno še niso na voljo za poslovneže ali turiste. Po besedah enega izmed agentov jih lahko kupijo le osebe z veljavnim severnokorejskim vizumom. Po poročanju tiskovne agencije AFP med imetnike vizumov trenutno sodijo predvsem kitajski državljani, ki v Severni Koreji delajo ali študirajo, ter Severni Korejci, ki delajo ali študirajo v tujini oziroma obiskujejo družinske člane.

Prve vozovnice za vlak, ki bo prvič odpeljal jutri, so bile že razprodane, poroča Reuters, ki se sklicuje na uradno prodajno mesto v Pekingu. Med kupci pa naj bi bili predvsem podjetniki, državni uradniki in novinarji.

Pred pandemijo so kitajski turisti predstavljali velik delež vseh tujih obiskovalcev Severne Koreje. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun je v torek poudaril, da ima ohranjanje rednih potniških železniških povezav med državama velik pomen za spodbujanje medsebojnih stikov med prebivalci.

V začetku tedna je severnokorejski voditelj Kim Džong Un v pismu kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu zapisal, da verjame, da se bo sodelovanje med državama »na njuni skupni poti napredka socialistične stvari« še okrepilo. Pismo je bilo odgovor na Xi-jevo sporočilo iz prejšnjega meseca, v katerem je Kim Džong Unu čestital ob ponovni potrditvi na čelu njegove stranke.

Pred pandemijo so kitajski turisti predstavljali velik delež vseh tujih obiskovalcev Severne Koreje. Država se je namreč v začetku leta 2020 skoraj popolnoma zaprla za zunanji svet. Od leta 2024 se postopoma znova odpira in poskuša spodbuditi turizem tudi z novimi projekti, kot je gradnja obmorskega letovišča, čeprav so se nekateri takšni projekti že soočili z začasnimi prekinitvami.